Зеленский жестко 'проехался' по Путину после покушения в Одессе

Президент Украины назвал российского диктатора "больным" и добавил, что он уже "ушел из реального мира".

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Зеленский обозвал Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал попытку покушения на его жизнь в Одессе. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин "ушел из реального мира", когда попытался убить президента страны и другого европейского лидера - премьер-министра Греции. Об этом сообщает BFMTV.

Зеленский назвал Путина "больным" и добавил, что целью диктатора является "уничтожение всего живого в Украине".

"Собирался ли он стрелять в меня? Сегодня это не главное (...) Когда вы наносите удар крылатой ракетой в нескольких сотнях метров от европейского лидера, я думаю, вы должны быть действительно больны ... Его цель - уничтожение любыми средствами Украины и всего живого на Украине", - подчеркнул он. видео дня

Удар России по Одессе во время визита Зеленского

Оккупационные войска РФ в среду, 6 марта, нанесли удар по Одессе, когда в городе находились президент Владимир Зеленский и греческий премьер Кириакос Мицотакис. Предполагалось, что враг нанес удары ракетами Искандер или Оникс.

Удар оккупантов России по Одессе не связан с визитом Зеленского, считает представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. По ее словам, враг бил по одному из зданий припортовой инфраструктуры.

В США отреагировали на мощный удар РФ по Одессе – в частности, представитель Госдепа Мэтью Миллер сказал, что это очередное доказательства потребности Украины в противовоздушной обороне.

Покушения РФ на Владимира Зеленского Владимир Зеленский рассказал, что Россия не оставляет попыток убрать его от правительства даже спустя два года войны. Спецслужбы Украины, по словам президента, предупредили как минимум 5-6 попыток покушения на его жизнь с начала полномасштабного вторжения. "Первый случай был очень интересный...люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом - это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение", - рассказывал Зеленский. Вместе с тем, по данным Independent, с начала войны Зеленский пережил более 12 попыток покушения, но как минимум две из этих историй успеха произошли благодаря американским разведданным. В частности, боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Данную информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

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