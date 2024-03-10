Военным могут удвоить 'боевые': депутат рассказал об идее Сырского

В Верховной Раде рассказали, откуда будут брать дополнительное финансирование.

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Мобилизация в Украине продолжается / Коллаж Главреда, фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил президенту Владимиру Зеленскому увеличить "боевые" для мотивации украинских бойцов, рассказал в интервью Телеграфу депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко.

Горбенко отметил, что военные на передовой неоднократно поднимали тему выплат.

"Они хотели бы получать надбавку за боевые не 100 тысяч гривен, а 200 тысяч. Это можно делать? Да, можно! И есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который предложил президенту удвоить эти выплаты для мотивации ребят, желающих сражаться и воевать", - цитирует Телеграф парламентария. видео дня

Найти в бюджете средства на увеличение выплат "боевых", по мнению Горбенко, можно за счет увольнения из рядов ВСУ "отказников".

"Я не вижу смысла держать таких людей в рядах нашей армии, лучше эти средства, которые высвобождаются (они же не будут получать зарплату), направить на дополнительную мотивацию ребят, которые желают воевать, защищать свою страну", - сказал он.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 гг. была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится всеобщая мобилизация. Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

Экономическая ситуация в Украине

В украинском бюджете на 2024 год есть огромная "дыра" и ее размер составляет 37 миллиардов долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в конце февраля. Украина ищет средства и возможности, которые помогут перекрыть эту "дыру". Одним из вариантов является конфискация российских активов на Западе и передача их Украине.

Более того, в Украине планируют повысить пенсии на 8%. Индексацию почувствуют более 10 миллионов граждан.

15 сентября Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й год. В документе, который правительство подало в Раду, указано, что доходы общего фонда бюджета планируются на уровне 1,56 трлн. грн, а расходы должны составить 3,11 трлн. грн. Предельный дефицит прогнозируется на уровне 1,53 трлн. грн.

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