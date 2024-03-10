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Охота на самолеты РФ: снижается число авиаударов врага на линии фронта – ВСУ

Алексей Тесля
10 марта 2024, 16:11
Российские войска продолжают атаковать управляемыми авиационными бомбами позиции Сил обороны.
Самолет
ВСУ уничтожают самолеты РФ / Колаж Главред, фото: 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців, Генштаб ЗСУ

Начальник отдела по связям с общественностью ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий рассказал о ситуации после уничтожения военных самолетов РФ на линии фронта.

По его словам, после уничтожения бойцами ВСУ более 10 российских самолетов, общее количество авиаударов противника уменьшается. Об этом украинский военный сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, хотя враг и имеет поддержку с неба, после уничтожения ряда самолетов общее количество авиаударов противника уменьшается.

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"Например, за вчера враг нанес 27 авиаударов – это где-то в 2-2,5 раза меньше, чем месяц назад. Но они остаются чувствительными", – рассказал он.

Лыховий также добавил, что российские войска продолжают атаковать управляемыми авиационными бомбами позиции Сил обороны.

Как известно, недавно ВСУ уничтожили более 10 самолетов РФ, среди которых был самолет-разведчик А-50У.

Кто такой Дмитрий Лиховий

Лиховий Дмитрий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня". Более 20 лет работал заместителем главного редактора ежедневной газеты "Украина молодая" (1996-2015). С декабря 2023 года - капитан, спикер Генерального штаба ВСУ, сообщает Википедия.

Уничтожение самолетов России

Ранее украинские силы уничтожили российский самолет А-50. Разведка раскрыла детали, как бойцы армии Украины уничтожили новый А-50У оккупантов. Россия использовала самолет-разведчик А-50У для наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации, рассказали в Главном управлении разведки.

Напомним, что за одно утро ВСУ сбили три истребителя оккупантов. Первый самолет был сбит около часа ночи на восточном направлении, еще два российских самолета были сбиты около 09:00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Кроме того, в ВС намекнули на уничтожение самолетов РФ – ВСУ отработали по Су-34 и Су-35. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук.

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ВСУ военный самолет война России и Украины
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