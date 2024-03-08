Зеленский – об атаке РФ на Одессу во время его визита: ракета ударила в 300-400 метрах

Страна-оккупант Россия нанесла ракетный удар по Одессе с территории оккупированного Крыма, сирена не успела сработать, сказал Владимир Зеленский.

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Мы с Мицотакисом были в порту, у России нет уважения к лидерам других стран - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 6 марта пыли в порту Одессы, когда российские оккупанты нанесли ракетный удар. Ракета прошла в 300-400 метров от места нахождения лидеров государств.

В интервью Cinque minuti Зеленский рассказал детали инцидента. По его словам, Россия ударила из Крыма. Сирена сработать не успела.

"Мы были с премьер-министром Греции, у него был официальный визит в Одессу. Мы были в порту. Да, в нескольких сотнях, 300-400 метров был удар баллистической ракеты. Ракета очень быстро "пришла", - сказал украинские гарант. видео дня

По его словам, Москва в очередной раз показала, что у нее нет уважения к лицам из других государств.

"Я не знаю, по ком был этот удар. В любом случае - это, если честно, что-то невероятно, когда у нас премьер-министр другой страны, я уже не говорю о себе. Я говорю просто об уважении к лидерам других государств, людям из других государств. От России и от Путина ее просто нет", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Удар России по Одессе во время визита Зеленского

Оккупационные войска РФ в среду, 6 марта, нанесли удар по Одессе, когда в городе находились президент Владимир Зеленский и греческий премьер Кириакос Мицотакис. Предполагалось, что враг нанес удары ракетами Искандер или Оникс.

Удар оккупантов России по Одессе не связан с визитом Зеленского, считает представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. По ее словам, враг бил по одному из зданий припортовой инфраструктуры.

В США отреагировали на мощный удар РФ по Одессе – в частности, представитель Госдепа Мэтью Миллер сказал, что это очередное доказательства потребности Украины в противовоздушной обороне.

Покушения РФ на Владимира Зеленского Владимир Зеленский рассказал, что Россия не оставляет попыток убрать его от правительства даже спустя два года войны. Спецслужбы Украины, по словам президента, предупредили как минимум 5-6 попыток покушения на его жизнь с начала полномасштабного вторжения. "Первый случай был очень интересный...люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом - это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение", - рассказывал Зеленский. Вместе с тем, по данным Independent, с начала войны Зеленский пережил более 12 попыток покушения, но как минимум две из этих историй успеха произошли благодаря американским разведданным. В частности, боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Данную информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

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