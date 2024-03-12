Россияне бьют КАБами, потому что у них есть окно возможностей в несколько месяцев до появления F-16 - Кузан

Как только Украина получит самолеты с соответствующими ракетами класса "воздух-воздух", мы сможем отгонять российскую авиацию, и они потеряют свое преимущество в КАБах.

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Россиянам все труднее пробиваться сквозь украинскую ПВО, они накапливают ракеты для удара - Кузан / коллаж фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Пользуясь уменьшением поставок оружия Украине от партнеров, россияне становятся все более агрессивными в ударах по фронту и приграничным областям. В интервью Главреду военный эксперт, глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, почему россияне используют КАБы на Сумщине, есть ли риск наступления РФ на Одессу и Приднестровье, и что нужно Украине для нового контрнаступления.

Хотела бы начать с удара по Одессе во время визита делегации из Греции. Впервые с начала полномасштабного вторжения Россия нанесла такой дерзкий удар близко к кортежу иностранной делегации, на что уже была резкая реакция премьер-министра Италии Мелони. Как вы думаете, какова цель такого удара?

Здесь надо понимать логику России. Ее цель – это, однозначно, запугивание. Вероятно, было применение именно баллистической ракеты, которой россияне, как они заявляют, били по портовой инфраструктуре, в которой якобы беспилотники готовились к запуску. То, что удар был нанесен во время пребывания главы правительства Греции, то есть морского государства со значительным торговым флотом, свидетельствует о том, что это сделано для демонстрации силы РФ всем морским государствам. Это типичная логика россиян, которые действуют таким образом уже давно. Они давно отказались от доводов, убеждений, и их основной метод – это шантаж и запугивание. Именно поэтому и было использовано тяжелое оружие, ракета, в отличие от, например, "шахедов", которые на прошлой неделе были использованы для ударов по гражданским объектам.

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Запугивание является целью любого террора. Украинцы уже устали повторять, что Россия – это государство-террорист, но этот случай является вопиющим и наглядным подтверждением этого тезиса. Западным лидерам нужно наконец принять этот факт, и, соответственно, пересмотреть свои дипломатические, торговые отношения с Россией. Потому что не секрет, что до сих пор, пусть и опосредованно, происходит торговля с Российской Федерацией, поэтому надо признать, что российские компании, товары и сырье спонсируют терроризм. И европейским, американским компаниям трудно это признать, потому что у них очень много торговых связей с агрессором – в частности, около 1400 компаний, действующих в Европе, принадлежат подсанкционным лицам из РФ, из которых около 30 принадлежат ближайшему окружению Путина.

Поэтому очень важно, чтобы Запад отвечал России предоставлением оружия для борьбы с террористами. То есть мы сами будем бороться с этой террористической угрозой, но дело Запада – принять максимальные санкции против всех компаний, которые до сих пор не вышли с российского рынка. Потому что все деньги, которые поступают в государственный бюджет Российской Федерации, направляются на финансирование террора.

Если же Запад не сделает такого вывода, тогда можно будет констатировать, что тактика запугивания ракетным террором западных лидеров работает.

Может ли Европа после такого поведения России ей ответить? Ведь в странах Балтии уже заговорили о том, что они не против дать согласие на применение их оружия по территории России.

Очень хорошо, что такая дискуссия продолжается. Но, к сожалению, мы еще не видим как консолидированной позиции западных партнеров, так и оптимизма относительно появления такой позиции в будущем. Однако каждый подобный удар, нужана правильная коммуникация на уровне государства, украинских медиа и каждого украинца, которые сейчас проживают в странах Европы (а их около 6 миллионов). То есть нужны максимальное донесение и давление на правительства стран проживания, чтобы те наконец сняли ограничения на использование западного оружия по территории Российской Федерации. Потому что хоть пока и нет консолидированной позиции, но постепенно все больше стран склоняются к мысли, что ограничения должны быть отменены.

Есть пример с "Таурусами" от Германии, передачу которых на уровне немецкого парламента уже согласовали, но канцлер Шольц заблокировал это решение. Можем ли мы рассчитывать на эти ракеты в ближайшее время (поскольку дискуссия по этому поводу еще не завершилась), и, собственно, как убеждать страны, чтобы те меняли свою позицию в пользу Украины?

Здесь уже дело за международными договоренностями. Я убежден, что "Таурусы" тоже у нас будут, так же, как и все остальное немецкое оружие. Вопрос в том, когда именно и в каком объеме. Даже если решение о передаче приняли бы уже завтра, то, как говорят немецкие специалисты, нужно еще время, чтобы это решение можно было внедрить технологически. Нужна инженерная база, потому что "Таурус" – это крылатая ракета именно воздушного базирования. Также нужна и подготовка нашей летной инфраструктуры – пилотов, операторов, инженеров и самолетов, которые были бы готовы осуществлять программирование на земле с последующим пуском в небе.

Поэтому в ближайшее время мы не можем рассчитывать, что мы увидим "Таурусы" в небе Крымского полуострова, но такое решение все-таки будет. Рано или поздно Германия изменит свою позицию – так же, как она ее меняла в отношении поставок патронов, пушек, танков и другого тяжелого вооружения.

Как вы думаете, способен ли Путин пойти дальше в своей политике запугивания и прибегнуть к ударам по территории стран-членов НАТО?

Да, абсолютно способен. Нам стоит вспомнить начало полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, где военные эксперты рассчитывали на баланс сил и понимали, что 200-тысячная группировка россиян объективно не может оккупировать Украину. Но у Путина и его приспешников есть своя логика войны. Тогда они считали, что Украина якобы является институционально несостоятельным государством и только от угроз оружием со стороны РФ просто рухнет.

Позже они считали, что уже во время первого вторжения мы все поднимем руки, сдадимся, пойдем на запад Украины. Та же логика сегодня царит в Кремле и в отношении НАТО – они убеждены, что НАТО не будет отвечать и втягиваться в полномасштабную конвенционную войну. Даже если будут гибридные спецоперации не просто в приграничье, а конкретно в более слабых странах Североатлантического Альянса – странах Балтии, Латвии и Эстонии, где есть большое русское меньшинство, и, соответственно, база для дестабилизации. Россияне считают успешным примером "русской весны" 2014 года в Украине, когда они фактически смогли захватить Крым и дестабилизировать ситуацию в Донецкой и Луганской областях малыми силами. Поэтому они считают, что и сейчас смогут сделать нечто подобное и смогут угрожать полномасштабной войной. Благодаря ядерным угрозам, которые мы слышим в последнее время на самом высоком уровне, уже от президента России, ядерным испытаниям российских стратегических ракет, россияне считают, что в случае устройства ими определенной провокации (например, РФ может применить "вагнеровцев" и сказать, что это не их регулярные военные формирования) можно просто разжечь очаг войны, в которой НАТО не будет в состоянии дать отпор. Россияне убеждены, что такие провокации расколют единство Запада и конкретно блока НАТО. И, соответственно, западная система безопасности из-за этого просто посыплется.

Очень правильным ответом со стороны Альянса является проведение учений на севере НАТО, к которым привлечены большие группировки войск – там присутствуют и воздушная, и морская, и сухопутная компоненты. И все, что есть у НАТО, сегодня учится отражать российскую агрессию. Но самое главное, чтобы все западные страны наконец-то начали проявлять свою монолитность, и каждую российскую агрессию вовремя и очень жестко пресекали. Ведь россияне уважают только язык силы, и там, где они получают отпор, как показывает жизнь, они дальше уже не продвигаются, а затем и отказываются от своих агрессивных планов.

Поэтому, конечно, Западу нужно предоставить приоритет своим войскам. Но в текущей ситуации чем больше Запад предоставит оружия и боеприпасов Украине, тем меньше у россиян будет возможностей устраивать любые провокации на севере. Если темпы уничтожения врага будут такими же высокими, как, например, во время летней, осенней кампании прошлого года на востоке, то у россиян просто не останется возможностей и ресурсов для того, чтобы оперировать ими где-то в странах Балтии и вообще кому-либо угрожать.

Это очень простая аксиома, и все на самом деле зависит от наших союзников. А именно от того, насколько быстро они смогут мобилизоваться, найти средства, ресурсы и обеспечить наши силы обороны всем необходимым так, чтобы мы уничтожили или существенно снизили военные возможности Российской Федерации.

Если НАТО будет тянуть с ответом России, то насколько РФ способна вести глобальную войну?

Здесь речь не идет о глобальной войне. Россиянам очень удобно воевать в том режиме, в котором они воюют сегодня. Они действительно мобилизуют в среднем около 1000 человек ежедневно, у них много пехотного вооружения (гранатометов, минометов, автоматов Калашникова и т.д.). Есть проблема с тяжелым вооружением, которая связана с тем, что темпы утилизации ВСУ их запасов в танках и артиллерии выше, чем россияне могут поставлять. Однако если россияне получат какую-то паузу для возможности накопить силы, тогда они спокойно смогут годами поддерживать зоны нестабильности, которые они создают, в режиме дестабилизации чуть ли не в любой точке Восточной Европы.

В качестве примера из истории здесь можно привести ситуацию в Приднестровье, где война произошла еще в 90-х годах прошлого века, и до сих пор этот регион является нервом, раной на теле демократического государства Молдова. То же самое и на Донбассе, где россияне действуют в режиме поддержки дестабилизации на протяжении последних десяти лет. Тот же прием россияне применили и в Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии.

То есть россияне заинтересованы в создании зон напряжения. Если раньше их еще ограничивала мнимая цивилизованность Российской Федерации, то сегодня единственным действенным механизмом они видят террор и запугивание.

Кстати, о Приднестровье. В последнее время, кроме событий, которые разворачиваются в Приднестровье (в частности, недавно там состоялся "съезд депутатов всех уровней", где они обратились к Москве), россияне усилили удары по Одессе. Есть ли между этими событиями связь, и способна ли Россия на разжигание ситуации в Приднестровье?

Нет, потому что мы практически устранили любые их возможности. Здесь стоит вспомнить уничтожение Украиной российских больших десантных кораблей (в частности, и недавнее уничтожение БДК "Цезарь Куников"), поскольку это основной транспорт для высадки десанта. Именно эти корабли, кроме самолетов военно-транспортной авиации могли перевозить большое количество тяжелой техники, личного состава и оружия. Наша ПВО все-таки сбивает и "шахеды", и крылатые ракеты, чем мы защищаем и свое небо, и Молдовы. К тому же, мы ликвидируем черноморскую группировку морского флота РФ, поэтому перебрасывать свои силы у них сегодня банально нечем, потому что имеющихся у россиян ресурсов недостаточно, чтобы создать реальную угрозу и обеспечить высадку морского десанта.

Кроме того, в северо-западной акватории Черного моря мы уже устанавливаем свое доминирование – россияне ушли оттуда, потому что под ударами наших морских беспилотников они просто не могут удерживать там свой флот. Таким образом они потеряли свои возможности, и оказать военную помощь "съезду депутатов всех уровней" в Приднестровье РФ уже не может.

Поэтому судьба Приднестровья – это лишь вопрос времени и политической воли, в первую очередь, правительства Молдовы.

Как тогда объяснить активизацию ударов по Одессе? С чем это может быть связано?

Это связано с работой украинского зернового коридора. Если мы сравним с аналогичным периодом 2022 года во время работы зернового коридора с участием России и Турции, то теперь пропускная способность значительно увеличилась. Объем грузов, которые экспортируют через порты Одессы, тоже значительно увеличились при том, что мы с соглашения россиян. Они понимают, что Одесса – это наши основные морские ворота, и именно они позволяют нам проводить наибольший объем экспорта товаров. Конечно, россияне пытаются закрыть нам эти ворота, потому что это будет однозначным ударом по экономике Украины. В РФ понимают, что функционирование этого транспортного коридора – это символ самостоятельности Украины, и сегодня весь мир видит, что без России можно поддерживать безопасность таких коридоров и значительно эффективнее вести бизнес, и Россия уже не сможет угрожать ни судам, ни в целом безопасности этого транспортного коридора. Поэтому это пощечина в сторону России, ведь это репутационное уничтожение и самый большой удар по образу страшного всемогущего Путина. Украина демонстрирует, что он – обычный диктатор, которого можно и нужно бить. Главное для нас – иметь достаточное количество оружия, которым мы знаем как прогнать и с Черного моря, и непосредственно из Крыма.

Учитывая удары, которые в последнее время активизировались по российским кораблям, можем ли мы рассчитывать на определенные успехи в этом году в Крыму и на юге в целом?

Ситуацию на земле нельзя привязывать к событиям на море. Это можно будет сделать только в случае, если, во-первых, удастся уничтожить Керченский мост (а для этого нам все-таки нужна тяжелая бронебойная ракета, которой является "Таурус"), а во-вторых, если уничтожить все российские БДК, которыми осуществляется снабжение. То есть это и есть тот морской мост, по которому осуществляется переброска техники и другого вооружения для обеспечения крымской группировки. И только в этом случае мы сможем говорить, что так мы бьем по их логистике, а от этого тогда уже будет страдать вся группировка войск оккупантов на юге. Следовательно, это более длительный процесс, который займет, к сожалению, месяцы. То есть это даже не вопрос трех-четырех месяцев, потому что надо признать, что запасы в Крыму для россиян есть, и поэтому этот процесс не произойдет одномоментно. Но установление доминирования Украины в Черном море является обязательным условием для того, чтобы помощь могла и в дальнейшем поступать Украине. Чтобы мы продемонстрировали свое превосходство над россиянами западным союзникам. Это очень важно, потому что на Западе поддерживают сильных и тех, кто демонстрирует волю к борьбе и успехи. Жертв, в частности в Соединенных Штатах, не любят – любят бойцов.

На Черном море мы это демонстрируем, потому что мы можем уничтожать значительно более мощный и дорогой российский флот именно благодаря украинским передовым разработкам. Мы нашли ключик, благодаря которому можно поражать оккупантов, и поэтому этот опыт асимметричных ответов оккупантам мы должны перенести с моря на сушу.

Кстати, относительно Керченского моста. Была информация о строительстве железной дороги в обход моста на оккупированных территориях, чтобы нивелировать его возможную потерю. Поможет ли тогда поражение Керченского моста, если у россиян будет "план "Б"?

Керченский мост – это не только сооружение. Он важен, потому что на нем есть железнодорожная ветка. Если железная дорога будет пролегать через юг, тогда это, с одной стороны, существенно усложнит ситуацию, потому что железная дорога – это дополнительная логистика для переброски военной амуниции. Но с другой стороны, эта железная дорога все равно будет пролегать по оккупированным территориям Запорожской, Херсонской областей и через юг Донецкой, через Мариуполь. По имеющимся темпам строительства железных дорог, они не построят ее ни сейчас, ни через полгода. И железнодорожная ветка будет находиться уже на более близком расстоянии к нам, то есть нам будет еще легче поражать именно объекты на этой железной дороге, чем той, которая пролегает за Джанкоем.

Еще хотела бы вернуться к теме глобальной войны. В начале вы сказали, что Россия заинтересована в том, чтобы создавать определенные очаги напряжения в мире. Относительно ситуации в Судане, куда, по данным The Wall Street Journal, Украина якобы направила своих военных. Как вы считаете, возможно ли это сейчас, и какая нам польза от этой операции?

Действительно, мы не получили возражений от украинских должностных лиц, от Главного управления разведки, поэтому уже можно сказать однозначно, что работа наших спецназовцев в Судане действительно происходит фактически с начала войны, еще с 2022-го года. И происходит она по приглашению властей Судана. А самое главное то, что там мы противодействуем россиянам. То есть российские "вагнеровцы" и после смерти Пригожина продолжают действовать там как прокси, и мы эффективно им противодействуем, предотвращая распространение влияния РФ на эту африканскую страну. А это очень важно, потому что Судан – это та африканская страна, которая граничит с Египтом и имеет выход к Красному морю. Это страна, которая имеет достаточно оружия, которым непублично, именно благодаря успешной операции ГУР, обеспечивали и Украину - еще в начале войны мы смогли получить немалое количество разнообразного (в основном, конечно, советского) оружия и различного вооружения. Здесь речь идет о добровольцах - это один из очень успешных специальных центров Главного управления разведки, так называемый центр Тимура. Именно этот центр задействован в наиболее рискованных и авантюрных операциях, и, в частности, в системной работе конкретно в Судане. Они неоднократно спасали и руководителя этой страны, за что он лично благодарил президента Зеленского.

Когда мы говорим о влиянии россиян в Африке, то мы должны понимать, что сегодня Украина – едва ли не единственная страна, которая действительно противодействует распространению российской заразы в Африке. Юго-западная часть Судана, к сожалению, продолжает контролироваться пророссийскими повстанцами – россияне вбрасывают туда много денег, выкачивают оттуда ресурсы (в частности – золото), и превратили в базу соседнюю с Суданом Центральноафриканскую Республику. Напомню, что именно оттуда россияне выбили французов, и сегодня нам успешно удается выбивать россиян и не давать им установить контроль над еще одной страной.

К сожалению, война в Украине глобальная, и действует не только в пределах фронта. Мы видим, что есть разные ее измерения - есть и удары по глубоким тылам, Москве и Санкт-Петербургу, и на море. В случае с Суданом, россияне охотятся именно за ресурсами, а также рассчитывают на внедрение своего политического влияния. В частности, россияне хотят иметь под контролем как можно больше стран в Африке. Следовательно, мы вынуждены воевать с россиянами везде в мире, поэтому все их военные прокси должны очень хорошо помнить, что им не удастся спрятаться от нас ни в одной из точек мира.

Давайте немного вернемся к Украине. В последнее время россияне начали более активно использовать КАБы и баллистические ракеты. Счем это может быть связано?

Управляемые авиабомбы россияне в основном используют на фронте с их истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые на голову выше советской авиации. Именно потому что они имеют преимущество в авиации и знают, что мы не можем им противодействовать, они пока применяют эту тактику. То есть они поднимаются на максимальную высоту, и с этой высоты запускают управляемую планирующую авиабомбу. То есть это расстояние в 60-70 километров или меньше, но в РФ понимают, что ЗРК и фронтовые средства противовоздушной обороны не достигают того расстояния, с которого осуществляется пуск КАБов.

Россияне имеют преимущество в авиации - по состоянию на сегодня, у них около 300 единиц самолетов, которые задействованы на фронте. Из них – около 80 Су-34. Поэтому, конечно же, они используют это преимущество.

Единственным нашим ответом на это может быть применение дальнобойных наземных средств противовоздушной обороны (как, например, комплекс "Patriot" и ракета в комплектации JAMD, которая имеет дальность поражения около 150 км, благодаря которой на расстоянии 40-50 км таким комплексом можно поражать российскую авиацию). Ну и, конечно, применение авиации, F-16 - как только мы получим эти самолеты с соответствующими ракетами класса "воздух-воздух", мы сможем отгонять российскую авиацию, и россияне потеряют свое преимущество в КАБах. Поэтому они понимают, что окно возможностей у них достаточно ограничено, всего в несколько месяцев.

Россияне будут продолжать, даже несмотря на действительно огромные потери (а уже сегодня Украина уничтожила самолетов больше, чем РФ смогла произвести за весь прошлый год), потому что понимают, что в дальнейшем они даже не смогут использовать эти самолеты.

И если мы вспомним 2022 год, когда еще у россиян не было КАБов, именно благодаря нашим системам ПВО мы фактически нивелировали их преимущество в воздухе. Они не могли залететь в наше воздушное пространство, потому что их сразу сбивали, в результате чего их авиация просто простаивала. Были рейдовые налеты, но не было такого массового применения.

Россияне относительно давно не применяли стратегическую авиацию. Как вы думаете, с чем это может быть связано, и стоит ли в ближайшее время ожидать массированных ракетных ударов?

В данном случае это свидетельствует о том, что россияне накапливают силы. Они понимают, что их комбинированные удары в начале этого года – в конце прошлого начала не привели к тем убыткам, на которые очень рассчитывали россияне. Они думали, что нанесут нам серьезные потери, но этого не произошло, и поэтому они вынуждены накапливать вооружение, чтобы иметь запас для массированного ракетного удара. Нам, в свою очередь, нужно всегда быть готовыми к тому, что в любой момент россияне действительно могут нанести ракетный удар. Но сейчас именно благодаря грамотно выстроенной системе противовоздушной обороны россияне ищут подходы, и они уже не готовы просто бить ракетами, потому что каждый такой удар превращается в тщательно спланированную операцию, потому что им все труднее пробиться сквозь наш воздушный щит.

Учитывая усиление активности россиян на нескольких направлениях фронта, как вы думаете, какая у России цель на ближайшее время, и есть ли у нее возможности для дальнейших активных продвижений?

Постепенно линия фронта все-таки стабилизируется – мы видим, как постепенно увеличивается норма расхода боеприпасов, которые к нам, очевидно, понемногу начали подвозить. Это не значит, что мы уже остановили российское наступление и сбили их планы. Россияне продолжат наступление – их потенциал, по данным ГУР, будет сохраняться до марта, и они будут пытаться выжать все, что возможно в течение ближайших недель. РФ будет наступать по "традиционным" направлениям на востоке Украины - возле Купянска, от захвата которого они не отказались, на Лиманском направлении, где продолжаются жестокие бои, в районе Бахмута на Часов Яр и в районе Авдеевки, где россияне пытаются развить наступление и хотят максимально расширить подконтрольную зону за городом. Также это Новопавловское направление в районе Марьинки, где россияне с севера хотят создать угрозу для Угледара Если говорить о юге, то там россияне хотят срезать Роботинский выступ и сбросить нас с плацдарма на левом берегу Днепра возле Крынок.

Этот план россиян – это задача минимум. В целом задача россиян не изменилась - они по-прежнему хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Напомню, что они полностью еще не захватили ни Донецкую, ни Луганскую области, потому что есть несколько сел Луганской области, которые находятся под контролем Украины. Их стратегическая задача, которую они в этой кампании не выполнят – это свержение украинского государства. Эта задача с них не снимается, но для этого россиянам очень нужно перемирие, чтобы иметь возможность накопить ресурсы. Поэтому, собственно говоря, и продолжаются все эти разговоры о приостановлении огня и тому подобное. Этим россияне хотят выиграть время для себя – они имеют самый большой бюджет финансирования их "оборонки" в 40 процентов всех доходов россиян. Они очень рассчитывают на 2024 и 2025 год, ведь в 2026 году их экономика не будет выдерживать, потому что их "Фонд национального благосостояния" и золотовалютные резервы не безграничны и исчерпываются. Поэтому они будут пытаться в течение этого года отхватить максимальный кусок.

Как можно объяснить активность россиян на Сумщине – в частности, в течение нескольких последних дней мы видим, что россияне наносят удары по границе из всего, что только можно. Есть ли у россиян возможности для захода на территорию Украины с севера?

Как ни парадоксально, но удары по Сумщине – это первое свидетельство того, что на фронте у россиян не все хорошо. Когда они развивали свое наступление, шли вперед, тогда по Сумщине было меньше ударов, а как только мы начали давать отпор и стабилизировать фронт, тогда россияне начали перебрасывать свои силы на север, осуществлять диверсии в приграничных районах, проводить дистанционное минирование и обстрелы Сум.

Россияне бьют как раз по приграничным территориям по Сумщине в частности для того, чтобы отвлечь наши силы. Они понимают, что темпов продвижения недостаточно для выполнения главной задачи этого этапа – выхода на админграницы Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому они пытаются нанести как можно больше ударов по Сумщине, чтобы оттянуть наши силы и изменить ситуацию на фронте. Но эта стратегия будет провальной.

Еще одна задача россиян – напугать жителей приграничных территорий, чтобы разбалансировать государство и ключевые области, где сейчас происходит интенсивное строительство фортификационных сооружений. В частности, этот процесс продолжается в Сумской, Харьковской областях. В то же время, россияне не имеют достаточной группировки, чтобы угрожать Сумщине вторжением, и в ближайшее время его не предвидится – россияне не могут накопить силы, ведь все они задействованы на линии фронта.

Представитель госдепа США, комментируя поражение российского корабля "Сергей Котов", говорил, что у ВСУ есть определенные "сюрпризы, которых они ждут". Как вы оцениваете возможности Украины на собственное контрнаступление в этом году, и можем ли мы говорить о достижениях на фронте, которые мы можем увидеть в 2024 году?

Все зависит от оружия. Если говорить об объемах, то пока у нас нет предпосылок, чтобы переходить к нашему контрнаступлению. Мы вынесли уроки из прошлой наступательной кампании (и это было достаточно широко прокоммуницировано на Западе, в том числе и американскими экспертами, отставными генералами, командующими), а именно то, что нельзя проводить любое наступление без господства в воздухе и без уничтожения вражеской военной инфраструктуры. Ресурсы были грамотно использованы, но, например, продвижение на Роботинском направлении на 10-12 км стало возможным благодаря прикрытию артиллерии. Но дальше мы не можем продвигаться, потому что тогда мы попадем под удары российской авиации, их вертолетов и самолетов.

То есть сначала нам нужно завоевать преимущество в воздухе – мы должны иметь достаточное количество авиации. Это не могут быть ни 10, ни 20 самолетов, мы должны достичь паритета, поразить их аэродромы, аэродромы, стратегические объекты. А для этого мы должны получить достаточное количество дальнобойных ракет типа ATACMS, SCALP, Storm Shadow. И, конечно, Taurus для поражения хорошо защищенных бронированных объектов. И лишь после массированного систематического поражения на глубину примерно 300-500 км, можно применить авиацию и выдвигаться сухопутными силами.

Если мы получим достаточно ресурса для того, чтобы осуществить эти шаги, мы сможем провести блестящую наступательную операцию. Хорошим примером является Харьковская операция, которую тогда проводил Командующий Сухопутными силами Сырский. Тогда на Харьковском направлении у нас было мало сил, но благодаря слаженности взаимодействия между различными подразделениями, мы смогли обвалить целый фронт оккупантов несмотря на то, что их было больше и в технике, и в снарядах. Тогда они просто побежали, поскольку у них не было преимущества в воздухе. Сейчас ситуация другая - фронт насыщен людьми, техникой. Мы имеем более полумиллионную группировку РФ на оккупированных и прилегающих к ним территориях, поэтому провернуть такие трюки уже нельзя.

Если мы получим оружие, насколько быстро мы можем начать это наступление?

После получения оружия в полном объеме, в течение двух месяцев нам нужно провести системные удары для разрушения российских тылов и логистики. Это нужно обязательно для того, чтобы разрушить их коммуникацию. Конечно, если мы получим все 600 "таурусов", тогда мы сможем достаточно мощно поразить российские объекты в Крыму. Если их будет 60, то понимаете, что и сроки будут больше, потому что тогда нам нужно будет добавлять дроны и другое оружие. То есть чтобы планировать наступление, надо понимать, сколько дальнобойного оружия мы получим.

Кто такой Сергей Кузан Военный эксперт, глава украинского Центра безопасности и сотрудничества

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