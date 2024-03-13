Ситуация на востоке ухудшается: в ВСУ признались, под чьим контролем Невельское

Враг проводит штурмовые действия южнее села, ситуация ухудшается, отметили аналитики.

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Ситуация в Невельском напряженная / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, t.me/DeepStateUA

Российские оккупанты утверждают, что захватили поселок Невельское в Донецкой области. Однако эта информация является неправдивой. Заявления россиян опроверг представитель ОСГВ "Таврия", офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховий в комментарии Liga.net.

По его словам, враг распространил фейковую информацию о захвате населенного пункта. Сейчас ВСУ продолжают удерживать контроль над поселком на Авдеевском направлении.

В то же время аналитики DeepState подтвердили, что Невельское остается под контролем Сил обороны Украины по состоянию на конец суток 12 марта. Однако, по данным ресурса, "ситуация медленно ухудшается".

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"Враг проводит штурмовые действия южнее села. Учитывая, что данная информация является преждевременным сообщением наверх об успехе, то командование россиян привлечет дополнительные силы, чем усилит давление, для исправления своей же лжи", - добавили аналитики DeepState.

Кто такой Дмитрий Лиховий Лиховий Дмитрий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня". Более 20 лет работал заместителем главного редактора ежедневной газеты "Украина молодая" (1996-2015). С декабря 2023 года - капитан, спикер Генерального штаба ВСУ, сообщает Википедия.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский находится на направлении, где противник проводит активные боевые действия. После анализа ситуации вместе с командирами были приняты решения по усилению резервов и обеспечению устойчивости обороны.

Также российская оккупационная армия планирует использовать тактику "тысячи порезов", вместо крупного наступления, по всей линии фронта в Украине, сообщает немецкое издание Spiegel. Вооруженные силы РФ будут проводить множество малых операций и наносить удары по инфраструктуре.

Кроме этого, украинская разведка владеет информацией о планах российских оккупантов. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что оккупанты планируют полностью захватить Донбасс до "коронации" Путина.

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