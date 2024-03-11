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Крупные потери на трех направлениях: сотни россиян "перемололи" вместе с техникой

Алексей Тесля
11 марта 2024, 11:36обновлено 11 марта, 12:07
За сутки враг нанес 25 авиаударов, 3 ракетных удара, провел 45 боевых столкновений.
Крупные потери на трех направлениях: сотни россиян 'перемололи' вместе с техникой
ВСУ дают отпор врагу на фронте / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 18 окрема бригада армійської авіації

На Таврическом направлении за сутки враг нанес 25 авиаударов, 3 ракетных удара, провел 45 боевых столкновений и осуществил 1053 артобстрела.

Об этом говорится в сводке оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", которая опубликована в Facebook.

Уточняется, что в зоне ответственности ОСГВ на Авдеевском направлении, Силы обороны отразили 17 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении отражены 3 атаки противника в районах южнее Новодаровки и северо-западнее Вербового Запорожской области.

При этом общие потери врага в живой силе составили 392 человека, а потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 47 единиц без учета БпЛА. В частности:

  • 1 танк;
  • 10 ББМ;
  • 8 артсистем;
  • 1 РСЗО;
  • 1 ПТРК;
  • 2 средства ПВО;
  • 21 автомобиль;
  • 3 единицы спецтехники;
  • 4 склада боеприпасов;
  • 3 важных объекта врага;
  • 352 БпЛА разных типов.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ

Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк в качестве транспортного узла. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск.

Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023 -го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои.

Ночью 17 февраля 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию усугубляло и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы.

При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелейшие потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что у РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке. Украинские бригады перешли от отступления к активной обороне, развернулись и дали отпор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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ВСУ война России и Украины бои за Авдеевку
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