Выход на границы 91-го – отсрочка новой войны: боец ВСУ раскрыл победный сценарий

Победы как в 1945 году не будет – у многих желание, чтобы вместо Кремля образовалась поляна с мухоморами, отметил боец ВСУ Дмитрий Гапчинский.

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У многих желание, чтобы Кремля просто не было - боец ВСУ / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, 22-я ОМБр

Выход Сил обороны Украины на границы 1991 года может стать не победой, а отсрочкой следующей войны. Победа будет, когда агрессор Россия развалится не меньшие государства и прекратит угрожать своим соседям. Об этом заявил командир отделения ВСУ, художник в гражданской жизни Дмитрий Гапчинский.

В интервью ТСН он рассказал о том, что восстановление территориальной целостности украинского государства в рамках международно признанных границ не станет предохранителем от войны.

"Для меня желаемая ситуация, даже не победа - это когда не будет России в том виде, в котором она есть. Не будет победы, если мы выйдем на границы 91-го года. Будет отсрочка следующей войны, если Россия будет в том виде, в котором она сейчас есть", - отметил боец.

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Также он добавил, что победы, как в 1945 году, не будет.

"Победы, как было в 1945 не будет. Я не думаю, что у нас есть желание установить свой флаг на Кремле. У многих желание, чтобы Кремля просто не было, а была поляна с мухоморами", - подчеркнул Дмитрий Гапчинский.

Что нужно знать о попытке аннексии оккупированных территорий Украины? В 2014 году Россия оккупировала и впоследствии аннексировала Крым путем псевдореферендума. Анексия в большинстве своем не была признана международным сообществом и была осуждена Генеральной Ассамблеей ООН. В том же году российские террористы на востоке Украины провозгласили образование "ДНР" (в Донецкой области) и "ЛНР" (в Луганской области). 21 февраля 2022 года Россия признала независимость этих квазигосударственных образований. В сентябре 2022 года подконтрольные Кремлю "главы" квазиобразований объявили о проведении "референдумов" о присоединении к России. Через пару дней Россия "официально" аннексировала четыре области Украины — Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую. При этом в Херсонскую область в составе РФ оккупационные власти "добавили" оккупированные в то время части Николаевской области — город Снигиревку и прилегающий район, а также западную часть Кинбурского полуострова, пишет Википедия.

Война России против Украины

Войска РФ собрали силы на левобережье Херсонщины, чтобы попытаться вытеснить оттуда украинские войска, рассказали в Силах обороны Украины. Оккупанты провели неудачные штурмы.

США объявили первый пакет помощи Украине в этом году: во вторник, 12 марта, в Белом доме заявили, что отправят Киеву пакет военной поддержки на сумму 300 миллионов долларов. Штаты предоставят артиллерийские снаряды, боеприпасы для HIMARS, ракеты ПВО и другое военное оборудование.

Глава Кремля Владимир Путин мечтает о полном захвате Донбасса до своей инаугурации, сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Также он добавил, что эскалация войны до применения ядерного оружия на данный момент маловероятна.

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