Тактика "тысячи порезов" и активная оборона: на фронте настала тупиковая ситуация - Spiegel

Российская оккупационная армия собирается использовать в Украине тактику "тысячи порезов", то есть проводить множество маленьких операций вместо больших наступлений. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.
Как говорится в статье, армия РФ планирует атаковать украинские позиции по всей линии фронта, а также наносить удары по инфраструктуре Украины. Также российские агенты собираются провоцировать раздор среди украинского населения.
По словам журналистов, многие российские командиры уверены в "скорой победе". Однако российские военкоры совсем не верят в то, что это возможно. Многие из них заявляют, что командиры ВС РФ некомпетентны, а солдаты плохо обучены.
Отмечается, что оккупанты используют "мясные штурмы". Командование отправляет множество солдат на смерть, чтобы добиться территориальных успехов.
В материале также говорится, что в последние недели Россия понесла большее количество потерь на фронте. Из-за этого ВС РФ сталкиваются к все более серьезной нехватке кадров. При этом в Кремле не решаются объявить о новой масштабной мобилизации перед президентскими выборами.
Spiegel также пишет, что украинские военные страдают из-за нехватки помощи от Запада. ВСУ сейчас приходится экономить артиллерийские боеприпасы. Также Силам обороны не хватает техники и личного состава.
Издание цитирует слова неназванных командиров, которые говорят, что интенсивные бои происходят не по всей линии фронта. Есть более "горячие" участки, а есть те, о которых мало пишут в СМИ, так как там происходят бои низкой интенсивности. На самых важных участках (возле Бахмута, Авдеевки или в Запорожской области) обе стороны закрепились на своих позициях. Прорыв фронта там маловероятен.
При этом на северо-востоке Угледара или в Харьковской области бои менее интенсивны. Этим участкам уделяется не так много внимания, а потому у украинских войск там хуже оснащение и острее чувствуется нехватка боеприпасов. Иногда боеприпасы вовсе заканчиваются.
"Мы не сможем так долго продержаться", — сказал неназванный командир артиллерии ВСУ под Угледаром.
В целом, украинские военные считают полный крах на фронте маловероятным. Они больше сходятся во мнении, что настала тупиковая ситуация. Силы обороны Украины не добиваются большого прогресса, однако и россияне не могут вытеснить их с позиций.
Как рассказал военный эксперт Марк Канчиан из Центра стратегических и международных исследований, украинским войскам приходится нелегко, пока россияне наступают по всему фронту.
Однако источник в украинских спецслужбах сказал журналистам, что ситуация на фронте сложная, но контролируемая. Сейчас ВСУ проводят стратегию активной обороны. Они пытаются остановить атаки оккупантов, а затем наносить ответные удары.
Контрнаступление ВСУ 2024
В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.
Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.
Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.
Ситуация на фронте - последние новости
Украинские военные медленно продвигаются в строительстве оборонительных сооружений, и время имеет решающее значение. Спутниковые снимки показывают, насколько фортификации слабы в некоторых местах. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.
Журналисты The Wall Street Journal писали о том, что Россия весной может пойти в наступление, а война вступила в новую фазу.
Издание The New York Times отмечает: когда российские оккупанты захватили Авдеевку, Украина и союзники опасались, что войска РФ смогут развить наступление и быстро продвинуться к стратегическим военным узлам и населенным пунктам. Однако после стремительных успехов наступление россиян остановилось.
Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что после захвата Авдеевки для российских оккупантов наиболее приоритетными направлениями становятся Часов Яр Донецкой области и Купянск Харьковской области.
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