Тактика "тысячи порезов" и активная оборона: на фронте настала тупиковая ситуация - Spiegel

Силы обороны Украины не добиваются большого прогресса, однако и россияне не могут вытеснить их с позиций. Полный крах на фронте маловероятен.

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Украинские военные считают полный крах на фронте маловероятным / Коллаж: Главред, фото: 18 отдельная бригада армейской авиации, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российская оккупационная армия собирается использовать в Украине тактику "тысячи порезов", то есть проводить множество маленьких операций вместо больших наступлений. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Как говорится в статье, армия РФ планирует атаковать украинские позиции по всей линии фронта, а также наносить удары по инфраструктуре Украины. Также российские агенты собираются провоцировать раздор среди украинского населения.

По словам журналистов, многие российские командиры уверены в "скорой победе". Однако российские военкоры совсем не верят в то, что это возможно. Многие из них заявляют, что командиры ВС РФ некомпетентны, а солдаты плохо обучены.

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Отмечается, что оккупанты используют "мясные штурмы". Командование отправляет множество солдат на смерть, чтобы добиться территориальных успехов.

В материале также говорится, что в последние недели Россия понесла большее количество потерь на фронте. Из-за этого ВС РФ сталкиваются к все более серьезной нехватке кадров. При этом в Кремле не решаются объявить о новой масштабной мобилизации перед президентскими выборами.

Spiegel также пишет, что украинские военные страдают из-за нехватки помощи от Запада. ВСУ сейчас приходится экономить артиллерийские боеприпасы. Также Силам обороны не хватает техники и личного состава.

Издание цитирует слова неназванных командиров, которые говорят, что интенсивные бои происходят не по всей линии фронта. Есть более "горячие" участки, а есть те, о которых мало пишут в СМИ, так как там происходят бои низкой интенсивности. На самых важных участках (возле Бахмута, Авдеевки или в Запорожской области) обе стороны закрепились на своих позициях. Прорыв фронта там маловероятен.

При этом на северо-востоке Угледара или в Харьковской области бои менее интенсивны. Этим участкам уделяется не так много внимания, а потому у украинских войск там хуже оснащение и острее чувствуется нехватка боеприпасов. Иногда боеприпасы вовсе заканчиваются.

"Мы не сможем так долго продержаться", — сказал неназванный командир артиллерии ВСУ под Угледаром.

В целом, украинские военные считают полный крах на фронте маловероятным. Они больше сходятся во мнении, что настала тупиковая ситуация. Силы обороны Украины не добиваются большого прогресса, однако и россияне не могут вытеснить их с позиций.

Как рассказал военный эксперт Марк Канчиан из Центра стратегических и международных исследований, украинским войскам приходится нелегко, пока россияне наступают по всему фронту.

Однако источник в украинских спецслужбах сказал журналистам, что ситуация на фронте сложная, но контролируемая. Сейчас ВСУ проводят стратегию активной обороны. Они пытаются остановить атаки оккупантов, а затем наносить ответные удары.

Ситуация на фронте - последние новости

Украинские военные медленно продвигаются в строительстве оборонительных сооружений, и время имеет решающее значение. Спутниковые снимки показывают, насколько фортификации слабы в некоторых местах. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

Журналисты The Wall Street Journal писали о том, что Россия весной может пойти в наступление, а война вступила в новую фазу.

Издание The New York Times отмечает: когда российские оккупанты захватили Авдеевку, Украина и союзники опасались, что войска РФ смогут развить наступление и быстро продвинуться к стратегическим военным узлам и населенным пунктам. Однако после стремительных успехов наступление россиян остановилось.

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что после захвата Авдеевки для российских оккупантов наиболее приоритетными направлениями становятся Часов Яр Донецкой области и Купянск Харьковской области.

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