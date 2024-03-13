Новые варианты для увольнения: какие права работодателям хотят дать в Кабмине

В Украине хотят значительно упростить возможность увольнения сотрудников.

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Какие права работодателям в Кабмине хотят дать в плане увольнения? / коллаж Главред, фото УНИАН и Kadrovik

В Украине чиновники желают значительно упростить возможность увольнения сотрудников. Об этом говорится в материале портала "Обозреватель". В проекте нового Кодекса законов о труде работодатель должен получить право увольнять сотрудников по собственному желанию.

Дело в том, говорят чиновники, что действующий КЗоТ значительно усложняет возможность увольнения сотрудника. Если законных причин для увольнения нет, но работодатель решился на такой шаг, сотрудник может через суд восстановиться на работе после вынужденного отсутствия, а потом отсудить свою зарплату за весь период.

Среди причин увольнения – мобилизация, появление в нетрезвом состоянии, травля на рабочем месте, прогулы и так далее. В новом проекте предлагают дать работодателю возможность увольнять работника фактически без причины ‒ то есть увольнять сотрудника можно будет "по причине экономического, технологического, структурного или аналогичного характера".

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Что такое КЗоТ Украины? Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ Украины) - комплекс документов, регулирующих трудовые отношения работников, правовые основы и гарантии осуществления гражданами права распоряжаться своими способностями к труду на Украине, сообщает "Википедия".



Нужно будет соблюсти всего лишь два условия ‒ сотруднику нужно будет сообщить об увольнении за 2 месяца либо выплатить ему компенсацию в двойном размере заработка за каждый день уменьшения срока предупреждения (то есть можно сразу выплатить четыре средних зарплаты и уволить за одни сутки).

Если же рабочего увольняют в связи с боевыми действиями (к примеру, ракета разрушила рабочее помещение, уничтожила оборудование и т. д.), то предупреждать его об увольнении нужно за месяц.

Выплата пенсий в Украине

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделения "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Кроме этого, с 1 марта 2024 года в Украине планируется индексация пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры получат такое повышение. Индексация может быть меньше для тех, кто получает большие надбавки или вышел на пенсию недавно.

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