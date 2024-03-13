Операция РДК и Легиона свобода в России: Данилов вынес вердикт Путину и Кремлю

Операция в Белгородской и Курской областях агрессора России, которую провели ополченцы Русского добровольческого корпуса, Легиона свобода России и Сибирского батальона – лишь начало. Если Владимир Путин и его клика считают, что все в порядке, то они глубоко ошибаются. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что ополченцы борются за свободу в своей стране.
"Имеют право граждане России сделать свой выбор, это их личное право. Другое дело, что там сейчас засела тоталитарная секта, которая не дает вообще никому вздохнуть. А они борются за то, чтобы была другая страна, была свобода", - отметил чиновник.
Также он добавил, что нынешние события – "только начало и такого будет очень и очень много".
"Если Путин и его клика считают, что у них там все в порядке, то они глубоко ошибаются. Бороться надо обязательно, без борьбы нет победы. Я более чем уверен, что те россияне, которые стремятся к свободе, стремятся к независимости, обязательно одержат победу", - подчеркнул Алексей Данилов.
Добровольцы России зашли в Белгородскую и Курскую область
Российские добровольцы РДК, ЛСР и Сибирский батальон утром 12 марта сообщили, что они пересекли границу с Россией и зашли в Белгородскую и Курскую области. В этих двух регионах начались бои. Российские официальные лица "опровергали" прорыв границы.
Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что ФСБ недооценила скопление добровольцев у границы с Россией. Наиболее боеспособные силы оккупанты перебросили на фронт в Украину.
Добровольцы взяли под контроль Теткино Курской области, сообщили в Легионе свобода России 12 марта. Официальные "СМИ" России заявили, что село контролируют кремлевские войска.
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