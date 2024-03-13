Операция РДК и Легиона свобода в России: Данилов вынес вердикт Путину и Кремлю

Совместная операция РДК, Легиона свобода России и Сибирского батальона в двух приграничных областях – это только начало, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Ополченцы в России борются за то, чтобы была другая страна - Данилов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Telegram-канал ЛСР

Операция в Белгородской и Курской областях агрессора России, которую провели ополченцы Русского добровольческого корпуса, Легиона свобода России и Сибирского батальона – лишь начало. Если Владимир Путин и его клика считают, что все в порядке, то они глубоко ошибаются. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что ополченцы борются за свободу в своей стране.

"Имеют право граждане России сделать свой выбор, это их личное право. Другое дело, что там сейчас засела тоталитарная секта, которая не дает вообще никому вздохнуть. А они борются за то, чтобы была другая страна, была свобода", - отметил чиновник.

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Также он добавил, что нынешние события – "только начало и такого будет очень и очень много".

"Если Путин и его клика считают, что у них там все в порядке, то они глубоко ошибаются. Бороться надо обязательно, без борьбы нет победы. Я более чем уверен, что те россияне, которые стремятся к свободе, стремятся к независимости, обязательно одержат победу", - подчеркнул Алексей Данилов.

Добровольцы России зашли в Белгородскую и Курскую область

Российские добровольцы РДК, ЛСР и Сибирский батальон утром 12 марта сообщили, что они пересекли границу с Россией и зашли в Белгородскую и Курскую области. В этих двух регионах начались бои. Российские официальные лица "опровергали" прорыв границы.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что ФСБ недооценила скопление добровольцев у границы с Россией. Наиболее боеспособные силы оккупанты перебросили на фронт в Украину.

Добровольцы взяли под контроль Теткино Курской области, сообщили в Легионе свобода России 12 марта. Официальные "СМИ" России заявили, что село контролируют кремлевские войска.

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