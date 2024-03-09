Десятки БпЛА атаковали Россию: дроны ударили по стратегическому заводу РФ

На Россию за ночь прилетело почти полсотни беспилотников.

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Дроны ударили по стратегическому заводу РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот

Уже не впервые Россия вздрагивает от ночных атак БпЛА. Ночь с 8 на 9 марта не стала исключением: объекты на территории страны-агрессора атаковали 47 беспилотников. Об этом сообщили в телеграм-канале Astra.

По данным Минобороны РФ, беспилотники попали в авиазавод, который важен для Росии в войне против Украины.

"Очередными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БпЛА), Курской (2 БпЛА), Волгоградской (3 БпЛА) и Ростовской (41 БпЛА) областей", - заявили в ведомстве РФ. видео дня

При этом, росСМИ сообщают, что около двух часов ночи в Таганроге Ростовской области прогремело более 20 взрывов и атака на область происходила в две волны. Там также допускают, что ударить беспилотники могли по двум военным объектам - "Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Бериева" (занимается тяжелым самолетостроением, ремонтом военных транспортных самолетов различных типов, в том числе и Ил-76, А-50. Ил-78, к тому же ранее там производили стратегические бомбардировщики, такие как Ту-95, Ту-142) или Таганрогском металлургическому заводу.

Также в пропагандистских телеграм-каналах сообщают о пострадавшем, который принимал участие в ликвидации последствий атаки.

Атака БпЛА на Россию / скриншот

Что известно о самолете Ил-76 Ил-76 - советский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный ОКБ Ильюшина. Военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов разного назначения. Все кабины Ил-76 загерметизированы, что позволяет перевозить 167 солдат с личным оружием или обеспечить выбрасывание 126 человек десантной группы, пишет Википедия. 24 января 2024 возле Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76.

Атаки в России

Как сообщал Главред, в РФ взорвали подстанцию у оборонных заводов. Взрывы на инфраструктурных объектах в России - это ответственность российских властей, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Таким образом в эфире информационного марафона он прокомментировал взрыв в Екатеринбурге на подстанции, которая питает оборонные заводы страны-агрессора.

Также, ранее в Белгородской области РФ в результате взрывов произошли несколько сильных пожаров в населенном пункте Шебекино. В городе в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек были отключены от электроэнергии.

К тому же, были мощные взрывы вблизи Белгорода. Сразу после них у местных жителей резко исчезла электроэнергия. Также в сети сообщали о пожаре, был виден большой столб дыма.

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