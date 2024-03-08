УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Россия "не агрессор": в Словакии выдали шокирующее заявление о войне в Украине

Руслана Заклинская
8 марта 2024, 20:20
Словацкий политик Андрей Данко считает, что становиться на сторону Украины - это "не решение проблемы, поскольку это лишь эскалация напряженности".
Россия 'не агрессор': в Словакии выдали шокирующее заявление о войне в Украине
Словацкий политик цинично высказался о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, УНИАН, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

Россия "не является агрессором" в войне против Украины, а лишь "защищает свои интересы". Об этом заявил лидер ультраправой Словацкой народной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко в интервью RTVS.

На вопрос о том, кто же тогда является агрессором в полномасштабном вторжении России в Украину пророссийский политик заявил, что "жизнь не черно-белая" и к этому якобы "приложили руку все, даже украинцы, которые не смогли разобраться с русским национальным меньшинством".

"Русские пришли на эту территорию с чувством помощи своей нации", - цинично сказал Данко.

видео дня

Даже тогда, когда словацкому политику напомнили о нарушении Россией международного права и захвата территорий Украины, Данко заявил, что его нарушают и другие страны. Он привел пример Израиля и риторически спросил, сколько раз США нарушали международное право.

"Становиться на сторону Украины - это не решение проблемы, поскольку это лишь эскалация напряженности... Россия не является агрессором, она защищает свои интересы", - утверждает вице-спикер парламента Словакии.

Кто такой Андрей Данко?

Андрей Данко (словац. Andrej Danko; род. 12 августа 1974, Ревуца) - словацкий политик, председатель Национального совета Словацкой Республики (2016-2020), глава националистической Словацкой национальной партии, пишет Википедия.

15 ноября 2017 года, во время выступления в Госдуме РФ, Денко заявил, что "Россия является составной частью мировой безопасности, нравится это кому-то или нет".

В 2018 году Данко обвинили в плагиате его докторской диссертации в Университете Матея Бела, которую он защитил в 2000 году. В ноябре 2018 года университет создал комиссию для рассмотрения диссертации и изучения подозрений в плагиате. В январе 2019 года комиссия объявила, что 63 из 72 страниц докторской диссертации Данко является плагиатом.

9 мая 2019 года Данко посетил военный парад в Москве, где был единственным европейским политиком, присутствующим на этом мероприятии.

Позиция Словакии относительно войны в Украине

Напомним, спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Словакия не может оказывать военную помощь Украине, поскольку стране необходимо сохранить собственную обороноспособность. Вместо этого страна планирует оказывать гуманитарную помощь.

Также словацкий премьер-министр Роберт Фицо, выступая с антиукраинскими заявлениями и лоббируя интересы Путина, намекнул, что Украине придется уступить территории в пользу России, чтобы завершить войну.

Фицо утверждает, что война России против Украины началась в 2014 году из-за "разгула украинских неонацистов". Он резко осуждает помощь Запада Украине, считая, что это лишь укрепляет позиции России. Кроме этого, премьер Словакии призывает к мирному решению войны и считает, что победить Россию в обычной войне невозможно.

Как сообщал Главред, пророссийский премьер Фицо категорически против членства Украины в НАТО и заявил, что использует свое право вето, чтобы предотвратить это. Он утверждает, что вступление Украины в НАТО якобы может спровоцировать Третью мировую войну.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Словакии война России и Украины
Реклама

Главное за день

Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя

Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя

19:36 Политика
Украину не отпускает холодина: где врежет 7 градусов мороза

Украину не отпускает холодина: где врежет 7 градусов мороза

19:06 Синоптик
Третий день подряд в Сумах гремят взрывы: РФ сбрасывает авиабомбы

Третий день подряд в Сумах гремят взрывы: РФ сбрасывает авиабомбы

17:50 Украина
Все главные новости

Популярное

РФ пошла на штурм стратегического города: в ВСУ рассказали о ситуации на востоке 4363

РФ пошла на штурм стратегического города: в ВСУ рассказали о ситуации на востоке

Бушевать будет 6 дней: Украину накрыла новая и очень сильная магнитная буря 2967

Бушевать будет 6 дней: Украину накрыла новая и очень сильная магнитная буря

Колонну стерли в порошок: мощный удар десантников ВСУ на востоке попал на видео 2528

Колонну стерли в порошок: мощный удар десантников ВСУ на востоке попал на видео

Прекрасно проведем время : Путин позвал обиженную любовницу в Сочи и открестился от Кабаевой 2313

"Прекрасно проведем время": Путин позвал обиженную любовницу в Сочи и открестился от Кабаевой

Последние новости

20:20

Россия "не агрессор": в Словакии выдали шокирующее заявление о войне в Украине

19:45

Страх провоцирует агрессорамнение

19:36

Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя

19:21

РФ сохраняет инициативу: в разведке Эстонии раскрыли тревожную тенденцию на фронте

19:10

Лунный календарь на 9 марта: стоит ли менять прическу в этот день

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:06

Украину не отпускает холодина: где врежет 7 градусов мороза

18:30

"Не мечтала быть женой президента": Зеленская игриво рассказала, кем хотела стать

18:29

"Потому что Путин": русская чемпионка призвала плюнуть на тех, кто не пускает РФ на Олимпиаду

18:17

"Я также рискую": Зеленский назвал количество попыток Путина его убить

Реклама
17:53

"Потому что любят": Зеленский растрогал заявлением о своих детях и жене

17:50

Третий день подряд в Сумах гремят взрывы: РФ сбрасывает авиабомбы

17:49

Зеленский назвал две ключевые "цели" Путина в Украине

17:27

В Украину ворвалась почти 7-балльная магнитная буря: бушевать будет почти неделю

17:27

Россия штурмует стратегический город: в ВСУ раскрыли возможности врага

17:22

Что нужно, чтобы закалить характер: как это сделать

17:13

У РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке – Forbes

17:03

За что стыдно и как реагирует на хейт звезда "Папика" и "Если честно" Дарья Петрожицкая

16:33

Зеленский – об атаке РФ на Одессу во время его визита: ракета ударила в 300-400 метрах

16:24

Можно выдохнуть: в Украине падает в цене популярный овощ

16:22

Что скрывает принц Уильм о состоянии Миддлтон: угроза для Чарльза

Реклама
16:20

"На руку Путину": Зеленский назвал серьезные риски замораживания войны для Украины

15:55

Что нужно сделать 9 марта, чтобы не навлечь беду: важные приметы и запреты

15:54

Удары на 150 километров: ВСУ начали дальнобойную охоту на самолеты РФ

15:42

Дочь путинистки Егоровой расплакалась, рассказывая о родных в оккупации на Херсонщине

15:26

Клевая девчонка: Галкин показал счастливую Пугачеву в шортиках

15:25

Украинские активисты-антикоррупционеры виноваты, что Запад не дает Украине оружие – СупрунВидео

15:21

Ракеты Taurus и войска ФРГ в Украине: в Берлине сделали заявление

15:16

Когда День матери в Украине 2024: дата и история праздника

15:05

Нужно иметь "зрение орла", чтобы найти 2 потерянных предмета: сложная оптическая иллюзия

15:05

Вы - другие: Андриенко рассказал, как разочарованная в РФ Заворотнюк рыдала у него на плечеВидео

14:38

"Бой века": Фьюри сделал громкое заявление перед большой "дракой" с Усиком

14:33

Тайные отношения, скандал с клипом в церкви и разрыв: все о романе Жадана и СоловийВидео

14:22

Новолуние 10 марта: жизнь 3 знаков зодиака перевернется с ног на голову

14:19

"Прекрасно проведем время": Путин позвал обиженную любовницу в Сочи и открестился от Кабаевой

14:18

В Киеве обнаружили очередной мошеннический call-центр, его работники избили журналистов

13:46

Служащий в ВСУ ведущий Орест Дрималовский показал свой обед на полигоне

13:45

Сотни штурмовиков "покрошили" вместе с техникой: у РФ крупные потери на востоке

13:44

Когда можно есть после тренировки: тренер рассказала о самых больших ошибкахВидео

13:36

Устраните накипь в стиральной машине с помощью обычного кухонного ингредиента

13:27

"Представляет угрозу": балерину лишили литовского гражданства за "симпатии к Путину"

Реклама
13:24

Когда в Украине заработает новый закон о мобилизации: в Раде дали ответ

12:57

Жители Украины обязаны заплатить налоги: за что и сколько нужно отдать государству

12:47

"Проклял ту страну": Андриенко с потрохами "сдал" Цекало

12:44

В Украине ограничат переводы по картам: кого коснутся изменения

12:32

"Правильно сделали": путинистку Бузову грохнули головой прямо на сцене

12:30

Колонну стерли в порошок: мощный удар десантников ВСУ на востоке попал на видеоВидео

12:21

Зеленский отправится с визитом в Турцию: что анонсировали в ОП

12:09

Звезда "Довбуша" жестко объяснил фанатам русского, почему нужно переходить на украинский

11:55

Киркоров рассказал, как путинист Михалков ворвался в его ночь любви с Пугачевой

11:54

Тревожный прогноз: полковник ВСУ рассказал, сколько еще Россия сможет вести войну

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Оптические иллюзииУкраинский язык с АвраменкоНародные приметыВсе о шоу-бизнесеСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять