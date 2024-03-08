Россия 'не агрессор': в Словакии выдали шокирующее заявление о войне в Украине

Словацкий политик Андрей Данко считает, что становиться на сторону Украины - это "не решение проблемы, поскольку это лишь эскалация напряженности".

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Словацкий политик цинично высказался о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, УНИАН, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

Россия "не является агрессором" в войне против Украины, а лишь "защищает свои интересы". Об этом заявил лидер ультраправой Словацкой народной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко в интервью RTVS.

На вопрос о том, кто же тогда является агрессором в полномасштабном вторжении России в Украину пророссийский политик заявил, что "жизнь не черно-белая" и к этому якобы "приложили руку все, даже украинцы, которые не смогли разобраться с русским национальным меньшинством".

"Русские пришли на эту территорию с чувством помощи своей нации", - цинично сказал Данко. видео дня

Даже тогда, когда словацкому политику напомнили о нарушении Россией международного права и захвата территорий Украины, Данко заявил, что его нарушают и другие страны. Он привел пример Израиля и риторически спросил, сколько раз США нарушали международное право.

"Становиться на сторону Украины - это не решение проблемы, поскольку это лишь эскалация напряженности... Россия не является агрессором, она защищает свои интересы", - утверждает вице-спикер парламента Словакии.

Кто такой Андрей Данко? Андрей Данко (словац. Andrej Danko; род. 12 августа 1974, Ревуца) - словацкий политик, председатель Национального совета Словацкой Республики (2016-2020), глава националистической Словацкой национальной партии, пишет Википедия. 15 ноября 2017 года, во время выступления в Госдуме РФ, Денко заявил, что "Россия является составной частью мировой безопасности, нравится это кому-то или нет". В 2018 году Данко обвинили в плагиате его докторской диссертации в Университете Матея Бела, которую он защитил в 2000 году. В ноябре 2018 года университет создал комиссию для рассмотрения диссертации и изучения подозрений в плагиате. В январе 2019 года комиссия объявила, что 63 из 72 страниц докторской диссертации Данко является плагиатом. 9 мая 2019 года Данко посетил военный парад в Москве, где был единственным европейским политиком, присутствующим на этом мероприятии.

Позиция Словакии относительно войны в Украине

Напомним, спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Словакия не может оказывать военную помощь Украине, поскольку стране необходимо сохранить собственную обороноспособность. Вместо этого страна планирует оказывать гуманитарную помощь.

Также словацкий премьер-министр Роберт Фицо, выступая с антиукраинскими заявлениями и лоббируя интересы Путина, намекнул, что Украине придется уступить территории в пользу России, чтобы завершить войну.

Фицо утверждает, что война России против Украины началась в 2014 году из-за "разгула украинских неонацистов". Он резко осуждает помощь Запада Украине, считая, что это лишь укрепляет позиции России. Кроме этого, премьер Словакии призывает к мирному решению войны и считает, что победить Россию в обычной войне невозможно.

Как сообщал Главред, пророссийский премьер Фицо категорически против членства Украины в НАТО и заявил, что использует свое право вето, чтобы предотвратить это. Он утверждает, что вступление Украины в НАТО якобы может спровоцировать Третью мировую войну.

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