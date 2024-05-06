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Раскрыт радиус ударов ATACMS по Крыму: под огнем окажется не только мост

Яна Ставская
6 мая 2024, 21:29
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Вооруженные силы Украины будут "работать" с логистикой российских оккупантов.
Раскрыт радиус ударов ATACMS по Крыму: под огнем окажется не только мост
Украина готовится к деоккупации полуострова / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, пресс-служба флота РФ

С получением дальнобойных ракет, прежде всего ATAMCS до 300 км, Украина может наносить удары по ключевым целям РФ в Крыму и за его пределами, например, по новой железной дороге россиян в районе Приазовья, высказался директор благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью ТСН.

Чмут отметил важность ударов по объектам россиян в Крыму, поскольку полуостров для пропаганды Путина является "символом" империи: каждый удар по нему - это удар по самоуверенности России.

Крымский мост является одной из стратегических задач Украины.

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"Керченский мост выполняет действительно важную логистическую функцию. Его уничтожение - это одна из главных стратегических задач Украины на данном этапе войны, которая должна была бы существенно повлиять на возможность обеспечения и группировки войск, и оккупационной администрации", - пояснил волонтер.

По его словам, с получением дальнобойного оружия, в первую очередь ATACMS до 300 км вместе с Taurus, "Нептун" и другими средствами поражения, Украина сможет держать под огневым контролем железную дорогу, которую российские захватчики пытаются строить через Приазовье в Крым.

"Плюс - аэродромы также находятся в зоне огневого поражения, море фактически для россиян ограничено. За счет морских дронов мы можем наносить очень эффективные точечные удары по плавсредствам", - высказался Чмут.

Чмут считает, что "в какой-то момент Крым может стать как правобережье Херсонщины".

"Когда россияне не выйдут, они будут умирать, терпеть, им будет очень трудно, прям очень трудно. Потому что логистика, потому что самолеты сбиваются, уничтожаются на аэродромах, потому что самолетами много всего не обеспечить, потому что морем будет много всего не обеспечить, потому что сушей будет много всего не обеспечить. Это будет проблема. И это хорошая точка, куда мы можем приложить усилия", - надеется волонтер.

Кто такой Тарас Чмут

Тарас Чмут - военный аналитик, сержант резерва морской пехоты ВМСУ, волонтер, участник российско-украинской войны. Основатель "Украинского милитарного центра". Председатель фонда "Вернись живым" (с 2020).

Прослужил в морской пехоте 2,5 года, был командиром взвода разведки 137-го батальона. Участвовал в боях под Широкино и Павлополем. Уволился из рядов ВСУ в 2017 году в звании сержанта, пишет Википедия.

ATACMS в Украине - главное

США уже второй раз передали Украине ATACMS до 300 км - они вошли в первый пакет новой помощи на сумму 1 млрд долларов.

Первые поставки этих ракет в марте 2024 года осуществлялись тайно и стали приятным сюрпризом даже для Киева.

Отмечалось, что Вашингтон разрешил ими бить по объектам россиян в Крыму. Ранее это было "красной линией" Администрации Байдена. Но терпение Соединенных Штатов, как писали СМИ, лопнуло, когда Россия начала атаковать Украину и ее критическую инфраструктуру северокорейской "баллистикой".

Известно, что Украина уже применила эти ракеты для по меньшей мере нескольких ударов по живой силе оккупантов на передовой - в частности во время атаки на полигон захватчиков в Луганской области.

Кроме того, СМИ сообщали о странном пожаре на позициях пусковых установок "Искандер-М" в Крыму на фоне атаки ATAMCS на полуостров.

Раскрыт радиус ударов ATACMS по Крыму: под огнем окажется не только мост
ATACMS - основные характеристики / Инфографика Главреда

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