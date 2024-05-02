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В РФ признали большие потери после удара ATACMS по полигону в Луганской области

Яна Ставская
2 мая 2024, 22:50
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Пропагандисты называют произошедшее "страшным провалом" и допускают, что потери могут быть умышленно занижены.
В РФ признали большие потери после удара ATACMS по полигону в Луганской области
Исследователи по открытым данным установили, что удар произошел недалеко от села Рогово / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

В России заявляют о "десятках" ликвидированных оккупантов вследствие удара ATACMS по полигону захватчиков в районе села Рогово Луганской области.

В провоенных пабликах появилась информация, что потери могут составлять от 29 до 42 солдат РФ. Еще больше 40 якобы ранены.

Цифры могут быть намного выше, так как не все тела еще идентифицированы. Пропагандисты называют произошедшее "страшным провалом" и ищут предателей среди своих.

видео дня

Данные независимых источников

Вместо этого, согласно информации Newsweek, ударом по скоплению оккупантов в Луганской области было ликвидировано более 100 российских солдат.

Удар по полигону РФ в Луганской области - все подробности

Украинские военные недавно успешно поразили скопление россиян в селе Рогово Луганской области. Прилет пришелся по тренировочному пункту. Сообщается, что удар был совершен кассетными снарядами дальнобойных ATACMS. Аналитики насчитали всего три выпущенных по оккупантам ракеты.

Под огонь попали российские военнослужащие, военные грузовики (вероятнее всего, "Уралы") и как минимум два БТР. Всего ВСУ могли поразить ракетами ATACMS до 80 человек личного состава оккупантов.

США уже во второй раз передали Украине ATACMS до 300 км - они вошли в первый пакет новой помощи на сумму 1 млрд долларов. Первые поставки этих ракет в марте 2024 года осуществлялись тайно и стали приятным сюрпризом даже для Киева.

Какие потери российских войск за два года войны в Украине?

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - по меньшей мере 100 тыс. оккупантов.

По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными около 350 000 человек.

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