Прилет ATACMS по полигону оккупантов мог ликвидировать до 80 солдат: что известно

Украина активно применяет американские дальнобойные ракеты по военным объектам российских солдат.

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Исследователи по открытым данным установили, что удар произошел недалеко от села Рогово / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, илюстрация - фото Одесской ОВА

ВСУ могли поразить кассетными боеприпасами ATACMS до 80 человек личного состава оккупантов во время воздушной атаки на полигон захватчиков в Луганской области.

Как пишут журналисты Донбасс. Реалии, под удар попали российские военнослужащие, военные грузовики (вероятнее всего, "Уралы") и как минимум два БТР.

Количество личного состава, которое просматривается на кадрах аэроразведки, - около 80 человек, отмечают журналисты.

видео дня

Удары нанесены между селами Рогово и Кубань Новопсковского района, всего прилетов на опубликованных видео - три.

Сообщается, что был поражено место "очень активного" траффика военной техники и личного состава ВС РФ. Почти каждый час местными наблюдались десятки единиц техники.

ATACMS - основные характеристики / Инфографика Главреда

Удар по полигону РФ в Луганской области - все подробности

Украинские военные недавно успешно поразили скопление россиян в селе Рогово Луганской области. Прилет пришелся по тренировочному пункту.

Сообщается, что удар был совершен кассетными снарядами дальнобойных ATACMS. Аналитики насчитали всего три выпущенных по оккупантам ракеты.

США уже во второй раз передали Украине ATACMS до 300 км - они вошли в первый пакет новой помощи на сумму 1 млрд долларов. Первые поставки этих ракет в марте 2024 года осуществлялись тайно и стали приятным сюрпризом даже для Киева.

Какие потери российских войск за два года войны в Украине? В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - по меньшей мере 100 тыс. оккупантов. По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными около 350 000 человек.

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