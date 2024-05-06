"Готовимся": Зеленский рассказал подробности с заседания Ставки

На заседании Ставки обсудили ситуацию на фронте, а также ключевые потребности украинских бригад.

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Зеленский провел важное заседание Ставки / Коллаж: Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Руководство обсудило ситуацию на фронте и не только. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Главком вернулся с передовой и доложил о ключевых вызовах и потребностях украинских бригад.

"Готовимся. Был также доклад о нашем собственном производстве оружия и комплектации наших бригад. Максимум делаем, чтобы дать больше оружия для наших воинов", - сказал Зеленский. видео дня

Президент также добавил, что на Ставке обсудили сроки поставки оружия и снарядов от партнеров, а также ускорение их поступления.

"За политическими решениями должна быть реальная логистика - реальное получение оружия нашими воинами. Все, кто вовлечен, должны сейчас работать 24/7 с партнерами, в частности с Соединенными Штатами", - добавил президент.

Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ? Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (СВГ) - чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.

Военная помощь Украине от США - последние новости

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Пакет новой помощи пришлют Украине в течение нескольких часов.

Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

В Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16. Украина получит больше эскадрильи подаренных самолетов F-16, которые будут прибывать вместе с пилотами и обслуживающим персоналом.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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