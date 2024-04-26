В Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16: "Прибудут с обученными пилотами"

Украина получит более эскадрильи подаренных самолетов F-16, которые будут прибывать вместе с пилотами и обслуживающим персоналом.

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В Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, defense.gov

Первые самолеты F-16 начнут прибывать в Украину уже в этом году. Воздушные суда будут прибывать вместе с обученными пилотами и обслуживающим персоналом. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин перед началом заседания в формате "Рамштайн" в пятницу, 26 апреля.

"В этом году в Украину начнут прибывать больше эскадрильи подаренных F-16 вместе с пилотами и обслуживающим персоналом, обученными членами этой Контактной группы", - глава Пентагона.

Он отметил, что члены Контактной группы по обороне за два года предоставили Украине более 70 комплексов противовоздушной обороны средней и большой дальности и тысячи ракет.

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"Мы предоставили более 3000 единиц бронетехники, в том числе более 800 основных боевых танков. Мы передали Украине десятки тысяч противотанковых ракет", - сказал Остин.

Напомним, в пятницу, 26 апреля, в онлайн-формате проходит 21-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Что известно о самолетах F-16/ Инфографика: Главред

Самолеты F-16 для Украины - последние новости

Ранее сообщалось, что США разрешили трем странам передать Украине 65 истребителей F-16. Соединенные Штаты Америки разрешили Дании, Норвегии и Нидерландам передать Украине 65 истребителей F-16 Fighting Falcon. Ориентировочная стоимость такого пакета военной помощи составляет 1,68 млрд долларов США. Кроме того, Украина получит запасные двигатели, тренажеры, пособия, инструменты и различные материалы для эксплуатации и технического обслуживания F-16.

Также ранее премьер Бельгии раскрыл сроки, когда F-16 появятся в Украине. Сейчас украинские пилоты проходят обучение, однако поставка первого самолета может состояться в ближайшие месяцы.

Эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара рассказал и спрогнозировал, как скоро F-16 могут оказаться в Украине. Он выразил надежду, что летом они уже могут быть в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что пилоты ВСУ проходят подготовку к полетам на F-16 во Франции. Украинские авиаторы будут проходить подготовку так же, как и французские, но вдвое быстрее.

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