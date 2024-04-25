Учатся воздушному бою: пилоты ВСУ проходят подготовку к полетам на F-16 во Франции

Украинские авиаторы будут проходить подготовку так же, как и французские, но вдвое быстрее.

https://glavred.info/ukraine/chatsya-vozdushnomu-boyu-10560392.html Ссылка скопирована

Украинские пилоты проходят подготовку к полетам на F-16 на авиабазе во Франции / Коллаж: Главред, фото: УНІАН, US Air Force

Франция пока не будет поставлять истребители Украине, но уже участвует в подготовке десяти украинских пилотов, отобранных Генштабом ВСУ.

Как сообщает BFM TV, украинские пилоты проходят обучение полетам на истребителях F-16 на одной из авиабаз на юго-западе Франции.

Пилотам от 20 до 22 лет. Шестеро из них еще проходят подготовку в Великобритании, где овладевают английским языком. Четверо - выучили английский и имеют определенный опыт полетов на гражданских или учебно-тренировочных самолетах.

видео дня

Сейчас они находятся на авиабазе на юго-западе Франции, где учатся воздушному бою на F-16.

Отмечается, что украинские авиаторы будут проходить подготовку так же, как и французские, но вдвое быстрее.

Самолет F-16 - основные характеристики / Инфографика: Главред

Тренировки будут проходить на тренажерах, в том числе на самолетах Alpha Jets. Перед началом обучения на F-16 украинские пилоты должны будут налетать 80 часов.

Только после этого периода обучения, который продлится около шести месяцев, пилоты пересядут на F-16 в США или в одной из европейских стран, которые имеют американские истребители.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Самолеты F-16 для Украины - последние новости по теме

Западные истребители F-16 уже в 2024 году будут в небе Украины. Об этом 1 марта заявил президент Владимир Зеленский.

Украина может получить первые истребители F-16 до начала лета. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Алекснадр де Кроо.

Норвегия готовится передать Украине 22 американских истребителя F-16. 12 из 22 самолетов являются полностью пригодными к эксплуатации.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде рассказал об особенностях некоторых истребителей F-16, которые коалиция союзников передаст Украине. В частности, отдельные самолеты F-16 для Украины будут оснащены новейшим вооружением и способны бить за линию фронта.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред