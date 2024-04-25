Учатся воздушному бою: пилоты ВСУ проходят подготовку к полетам на F-16 во Франции

Франция пока не будет поставлять истребители Украине, но уже участвует в подготовке десяти украинских пилотов, отобранных Генштабом ВСУ.
Как сообщает BFM TV, украинские пилоты проходят обучение полетам на истребителях F-16 на одной из авиабаз на юго-западе Франции.
Пилотам от 20 до 22 лет. Шестеро из них еще проходят подготовку в Великобритании, где овладевают английским языком. Четверо - выучили английский и имеют определенный опыт полетов на гражданских или учебно-тренировочных самолетах.
Сейчас они находятся на авиабазе на юго-западе Франции, где учатся воздушному бою на F-16.
Отмечается, что украинские авиаторы будут проходить подготовку так же, как и французские, но вдвое быстрее.
Тренировки будут проходить на тренажерах, в том числе на самолетах Alpha Jets. Перед началом обучения на F-16 украинские пилоты должны будут налетать 80 часов.
Только после этого периода обучения, который продлится около шести месяцев, пилоты пересядут на F-16 в США или в одной из европейских стран, которые имеют американские истребители.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
Самолеты F-16 для Украины - последние новости по теме
Западные истребители F-16 уже в 2024 году будут в небе Украины. Об этом 1 марта заявил президент Владимир Зеленский.
Украина может получить первые истребители F-16 до начала лета. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Алекснадр де Кроо.
Норвегия готовится передать Украине 22 американских истребителя F-16. 12 из 22 самолетов являются полностью пригодными к эксплуатации.
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде рассказал об особенностях некоторых истребителей F-16, которые коалиция союзников передаст Украине. В частности, отдельные самолеты F-16 для Украины будут оснащены новейшим вооружением и способны бить за линию фронта.
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