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В небе будет не одна "птичка": Норвегия назвала количество F-16, которые отдаст Украине

Руслана Заклинская
11 апреля 2024, 23:58
Норвегия получила разрешение от Соединенных Штатов на передачу самолетов F-16. Также страна передаст Украине двигатели и вспомогательное оборудование.
В небе будет не одна 'птичка': Норвегия назвала количество F-16, которые отдаст Украине
США разрешили Норвегии передать Украине F-16 / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

Норвегия готовится передать Украине 22 американских истребителя F-16. 12 из 22 самолетов являются полностью пригодными к эксплуатации. Об этом сообщило издание Nettavisen.

Норвегия получила разрешение от Соединенных Штатов на передачу 22 самолетов F-16. Также страна передаст Украине двигатели, вспомогательное оборудование, тренажеры, запчасти и другое необходимое оборудование.

Nettavisen утверждает, что в декабре 2021 года Норвегия заключила соглашение о продаже 12 истребителей F-16 американской компании Draken International. Эти самолеты пригодны к полетам и находятся в Норвегии.

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"Соглашение о продаже с Draken International, похоже, не состоялось, и самолеты, которые должны были использоваться для обучения в США, вместо этого будут защищать украинское воздушное пространство", - говорится в материале.

Как отмечает СМИ, не все самолеты являются полностью исправными, часть из них предназначена для использования Украиной как источника запчастей или для ремонта других самолетов. Однако 12 истребителей, которые страна планирует предоставить Украине, пригодны для полета.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 для Украины - когда истребители появятся в украинском небе

Как сообщал Главред, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первые поставки истребителей F-16 Украине начнутся в этом году. Нидерланды планируют передать Украине 24 истребителя.

Также Дания планирует передать Украине 6 самолетов F-16 этим летом. Эти многофункциональные истребители четвертого поколения станут первыми для украинской противовоздушной обороны.

Кроме этого, Украина ожидает получить истребители F-16 не раньше июля этого года. Из 45 обещанных союзниками самолетов, пока что только шесть будет передано.

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