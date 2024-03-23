В Великобритании показали первых украинских пилотов, которые закончили обучение на F-16

Украинские пилоты завершили базовую подготовку, теперь они будут проходить курс по повышению квалификации.

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В Британии показали фото украинских пилотов после завершения обучения на F-16 / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Минобороны Великобритании

Украинские пилоты завершили базовый курс полетов на истребителях F-16 в Великобритании. Министерство обороны страны опубликовали фото украинских пилотов на странице в Twitter.

Теперь украинские пилоты перейдут на следующий этап обучения - повышение квалификации во Франции.

"Первые украинские пилоты, которые прошли интенсивную подготовку под руководством инструкторов Королевских воздушных сил, закончили обучение", - говорится в сообщении. видео дня

Передача F-16 Украине

Напомним, что стало известно, что Украине передадут F-16 не раньше июля. Журналисты уточняют, что западные истребители готовы, а летные инструкторы ждут украинских пилотов в новом учебном центре в Румынии.

Йенс Столтенберг рассказал, смогут ли ВСУ наносить удары из F-16 по военным целям РФ за пределами Украины. Генсек Альянса не смог спрогнозировать, когда Украина получит истребители. По его словам, все союзники Киева хотят, чтобы они были там как можно раньше.

Первая группа украинских пилотов закончит обучение на F-16 к лету. Ожидается, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август, хотя точный график зависит от хода программы.

Что такое F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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