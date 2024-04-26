Ударит -3 градуса и будут порывы ветра 20 м/с: в Украину идет опасная погода

Погода в Украине будет с дождями и заморозками в субботу, 27 апреля. Такая погода накроет север и западные областные нашего государства. При этом она будет сопровождаться еще и сильным ветром.
Таким прогнозом погоды поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что местами заморозки на поверхности почвы и в воздухе будут достигать даже -3 градусов.
Погода в Украине 27 апреля
Метеоролог рассказал, что в субботу, 27 апреля, дожди будут ночью в северных областях, а днем местами в западной части нашей страны. На остальной территории государства осадков не предвидится. Ветер будет переменных направлений, 5-10 м/с.
При этом в Украине снова похолодает температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, в северных и западных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 градусов, днем +16...+21 градус.
Погода в Украине 28 апреля
В воскресенье, 28 апреля, существенных осадков не предвидится. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами будут порывы, 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит +6...+11 градусов, днем +17...+23, в Крыму до +27 градусов.
Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Погода в Украине
Ранее сообщалось, что в Украину возвращается зимняя погода - будут заморозки и снег. Синоптики предупреждают о том, что во многих областях также ожидаются грозовые дожди и туман.
Напомним, Украину атакуют мощные магнитные бури - "влупят" три шторма подряд. Мощная вспышка этой магнитной бури достигнет почти 5-бального уровня.
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