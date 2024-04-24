Холода отступят, в Украину идет потепление: синоптик назвала даты

Быстрого возвращения тепла ждать не стоит, но столбики термометров будут подниматься все выше и выше.

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В Украину идет потепление - прогноз погоды / Фото: pixabay.com

Погода в Украине на этой неделе постепенно начнет меняться - синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует постепенное повышение температуры. Впрочем, быстрого возвращения тепла ждать не стоит.

На погоду будут влиять атмосферные фронты с юго-запада. Дожди будут чередоваться с солнечными прояснениями, передает NV.

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"Типичная весенняя погода: будет немного ветра во время прохождения атмосферных фронтов. 23 и 26 апреля в дневные часы преимущественно без осадков в большинстве регионов. Весеннее солнце приятно прогреет приземной слой воздуха", — рассказала Птуха.

Погода на сегодня и на завтра - прогноз синоптика

В среду, 24 апреля, в большинстве регионов пройдут дожди.

25 апреля осадки ожидаются только на правобережной части Украины.

Температура воздуха повысится. Ночью столбики термометров покажут +8…+13°, днем — от +17 до +24° тепла.

На высокогорье Карпат ожидается небольшой мокрый снег 24-25 апреля. Температура ночью 0-5°, днем – до +5°.

Погода в Украине 24 апреля / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 25 апреля / meteo.gov.ua

Погода в Украине 26 апреля

С 26 апреля дожди прекратятся. Местами осадки пройдут в северо-восточных областях ночью, а днем - на западе Украине.

В западных регионах будет прохладно: ночью местами 0…-3°, а днем воздух прогреется до +15°.

Теплее будет на востоке и юго-востоке: ночью +8…+13°, днем +15…+21°. В центре и севере ночью +4…+10°, днем - от +12 до +18°.

Погода в Украине 26 апреля / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 27 апреля

С 27 апреля заморозки прекратятся. Впрочем, в западных и северных областях возможны небольшие дожди. На остальной территории — без осадков.

Ночью столбики термометров покажут +10°, а днем – до +21°. Тем временем к югу и востоку вернется тепло: до +13° ночью и до +25° днем.

Прогноз погоды на 27 апреля / meteo.gov.ua

Похожий температурный режим будет сохраняться до конца апреля.

"По расчетам на сегодняшний день, в дальнейшем не ожидается выхода никаких атмосферных фронтов, будет преобладать поле повышенного давления, то есть погода без осадков, а температурные значения будут примерно в этих пределах, или несколько выше", — рассказала синоптик.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине - прогнозы синоптиков

Синоптик Наталья Диденко утверждает, что в Украину врывается мощный циклон с юга. Именно он принесет сильные дожди и ветер. Тепло и солнечная погода вернутся в ближайшие выходные.

Ранее синоптик предупредил об опасности - Киев и область в ближайшие дни подтопит. Не исключена возможность подтопления низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных н.п. Киевщины.

В Укргидрометцентре прогнозировали, что погода в Украине в апреле 2024 будет достаточно теплой - показатели близки к норме. Среднее месячное количество осадков ожидается 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что в пределах нормы.

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