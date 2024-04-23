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Киев и область в ближайшие дни подтопит: синоптик предупредил об опасности

Анна Ярославская
23 апреля 2024, 09:22
Не исключена возможность подтопления низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных н.п. Киевщины, предупредил синоптик.
Паводок
Укргидрометцентр предупредил о паводке / Фото: УНИАН

До 25 апреля в Киевской области ожидается дальнейшее затопление пойм и пониженных приречных территорий. Причина этого - повышенное половодье в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах.

Как предупредили в Укргидрометцентре, уровень опасности - первый (желтый).

"22-23 апреля, в результате повышенной водности р. Днепр и пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ, на р. Днепр в г. Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с достижением и удержанием отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий", - говорится в сообщении.

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Синоптики отмечают, что 22-23 апреля, в результате сохоанения высоких уровней воды и повышения их на Десне выше Чернигова и в Днепре возле Неданчичев будет продолжаться:

  • на Десне затопления пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области (I уровень опасности – желтый);
  • на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет сохранятся затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных деревень водами Сожа (по данным ГосЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности - оранжевый).

22-23 апреля, в результате повышенной водности р. Днепр и пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ, в верхней части Кременчугского водохранилища возможны резкие колебания уровней воды с достижением и удержанием отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий в Черкасской области (I уровень опасности).

Гидрологические предупреждения Укргидрометцентра
Гидрологические предупреждения Укргидрометцентра / meteo.gov.ua

22-23 апреля на реках суббассейнов Припяти, Среднего Днепра (Житомирская, Киевская, Черкасская, Черниговская, Полтавская обл.) и бассейна Южного Буга (Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Одесская обл.) ожидается повышение уровня воды на 0,1- 0,2 м, без отрицательных последствий; на отдельных участках рек в Житомирской, Киевской и Черкасской областях возможно начальное затопление пойм (I уровень опасности – желтый).

22-25 апреля в низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук в Одесском районе Одесской области, в результате добегания паводковой волны с зарубежного участка, ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими уровнями с затоплением пойменных территорий, возможным начальным. затоплением сельскохозяйственных угодий ряда приречных населенных пунктов, нарушением транспортного сообщения и начальным выходом воды на автодорогу Одесса-Рени (I уровень опасности – желтый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения р.Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности - коричневый).

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине в апреле 2024 - прогнозы

Погода в Украине во вторник, 23 апреля, будет очень холодной в части областей. В западных регионах ночью возможны заморозки. Днем холоднее всего будет в северных областях, а теплее всего - в южных.

Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что погода в Украине в апреле 2024 будет достаточно теплой - показатели близки к норме. В частности, средняя месячная температура прогнозируется в пределах 8-13 градусов тепла, в Карпатах - приблизительно 6-7 градусов тепла.

Теплее будет в большинстве западных областей, а также на Винничине и Одесчине. Столбики термометров поднимутся на 1-1,5 градуса выше нормы.

Синоптики прогнозируют: среднее месячное количество осадков ожидается 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что в пределах нормы.

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