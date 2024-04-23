Украину в ближайшее время накроет штормовой циклон: когда придет потепление

Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и мощный ветер - до 20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 24 апреля / фото: pixabay

Погода в Украине 24 апреля будет дождливой. Синоптики прогнозируют грозы и сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко утверждает, что в Украину врывается мощный циклон с юга. Именно он и принесет сильные дожди и ветер. Тепло и солнечная погода придет уже в ближайшие выходные.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине на 24 апреля / фото: ventusky

Погода 24 апреля

В Украине 24 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди почти по всей Украине, кроме восточных, Сумской областей и на Приазовье. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть сильные порывы ветра - до 20 м/с.

"Температура ночью 5-10°, в южной части до 13°; днем 12 17°, на юге и юго-востоке страны 19-24°, в Крыму до 28°. На высокогорье Карпат ночью мокрый снег, днем дождь; температура ночью около 0°, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +24

По данным meteoprog, 24 апреля в Украине будет ветрено и мокро. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +12...+24 градусов. Холоднее всего будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +6...+8 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 24 апреля / фото: meteoprog

Погода 24 апреля в Киеве

В Киеве 24 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь с грозой. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть сильные порывы ветра - до 18 м/с.

"Температура по области ночью 5-10°, днем 12-17°; в Киеве ночью 7-9°, днем 13-15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 24 апреля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

Ранее синоптики отмечали, что в Украину идет еще более сильное похолодание - будет мокрый снег и температура -7 градусов. Через несколько дней еще более сильное похолодание накроет наше государство. Кое-где даже выпадет мокрый снег.

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко ранее также дал прогноз погоды на апрель 2024 года. По его словам, второй месяц весны удивит изменением температур - после сильного потепления до +25 градусов в первый день месяца, температура воздуха снизится, и во многих регионах пройдут дожди.

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