Будут мощные дожди и штормовой ветер: Украину накрывает новый циклон

Дожди пройдут повсеместно, умеренные и порой даже значительные. Местами будут штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

https://glavred.info/synoptic/budut-moshchnye-dozhdi-i-shtormovoy-veter-ukrainu-nakryvaet-novyy-ciklon-10559948.html Ссылка скопирована

Погода в Украине - Украину накрывает новый циклон/ unsplash.com

Погода в Украине будет дождливой в среду, 24 апреля. Нашу страну накроет новый мощный циклон, который принесет с собой дожди и сильный ветер.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отмечает, что новый циклон будет принадлежать к семейному циклоническому клану Biruta, и он принесет дожди на значительную часть Европы.

видео дня

"В Украине 24-го апреля дожди пройдут повсеместно, умеренные и порой даже значительные. В дневные часы на юге и востоке - без существенных осадков", - отметила синоптик.

Также она предупредила о сильном и местами штормовом ветре. Ветер будет преимущественно юго-восточным, 5-12 метров в секунду. Но местами будут штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

"Температура воздуха на севере и западе +11...+16 градусов, на остальной территории +17...+24 градуса, на юге местами до +25...+28 градусов", - предупредила Диденко.

Погода в Украине 24 апреля/ meteoprog

Погода в Киеве 24 апреля

В Киеве в среду также ожидаются дождь и сильный ветер. Температура воздуха будет держаться на уровне +10...+12 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине может быть потепление

В то же время синоптик рассказала, что в ближайшие выходные, 27 и 28 апреля, в Украине повсюду будет солнечно и температура воздуха будет держаться на уровне +18...+23 градуса.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что часть областей накроют заморозки - синоптик предупредила об опасной погоде.

Также ранее синоптик предупредил об опасности - Киев и область в ближайшие дни подтопит. Не исключена возможность подтопления низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных н.п. Киевщины, предупредил синоптик.

Напомним, в Украину врывается мощная магнитная буря - шторм затянется надолго. Самая мощная вспышка этой магнитной бури достигла почти 7-бального уровня.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред