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Будут заморозки и снег: в Украину возвращается зимняя погода

Ангелина Подвысоцкая
25 апреля 2024, 19:17
Синоптики предупреждают о том, что во многих областях также ожидаются грозовые дожди и туман.
погода
Прогноз погоды в Украине на 26 апреля / фото: pixabay

Погода в Украине 26 апреля будет дождливой и грозовой. Синоптики прогнозируют туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях на поверхности почвы будут заморозки 0-3°. Синоптики объявили І уровень опасности. На территории Закарпатской и Ивано-Франковской областей объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти крупные снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках.

погода 26 апреля
Прогноз погоды в Украине на 26 апреля / фото: ventusky

Погода 26 апреля

В Украине 26 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди с грозами почти по всей Украине. На Закарпатье, Львовщине, Одесской, Винницкой и Киевской областях ночью и утром будет местами туман. Ветер в этот день будет северо-западный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура ночью 7-12°, в юго-восточной части 13-17°, в западных областях 2-7°; днем в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях 12-17°, на остальной территории 18-23°, на юго-востоке страны до 26°. На высокогорье Карпат небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +2

По данным meteoprog, 26 апреля в Украине будет ветрено и мокро. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +17...+27 градусов. Холоднее всего будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +2...+14 градусов.

погода 26 апреля
Прогноз погоды в Украине на 26 апреля / фото: meteoprog

Погода 26 апреля в Киеве

В Киеве 26 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь и туман. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 7-12°, днем 12-17°; в Киеве ночью 10-12°, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 26 апреля
Прогноз погоды в Украине на 26 апреля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

Ранее синоптики отмечали, что в Украину идет еще более сильное похолодание - будет мокрый снег и температура -7 градусов. Через несколько дней еще более сильное похолодание накроет наше государство. Кое-где даже выпадет мокрый снег.

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко ранее также дал прогноз погоды на апрель 2024 года. По его словам, второй месяц весны удивит изменением температур - после сильного потепления до +25 градусов в первый день месяца, температура воздуха снизится, и во многих регионах пройдут дожди.

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