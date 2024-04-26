"Влупят" три шторма подряд: Украину атакуют мощные магнитные бури

Мощная вспышка этой магнитной бури достигнет почти 5-балльного уровня.

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Сильная магнитная буря накрыла Украину / фото: pixabay

Украину накрыла сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Еще 22 апреля в страну ворвался геомагнитный шторм. Он ударил с мощностью 3 баллов. Уже на следующий день сила шторма выросла до почти пяти баллов. Ожидается, что на таком уровне она продлится до 27 апреля включительно. 28-29 апреля магнитная буря станет немного слабее - 3 балла. После этого она опустится до минимума.

Однако расслабляться еще рано. Уже 1 мая страну накроет новая магнитная буря. Три дня она будет бушевать на уровне 3-х баллов. 4 апреля будет однодневная "передышка", после чего вновь страну атакует трехдневная буря.

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Сильная магнитная буря накрыла Украину / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 16 вспышек класса М. Сообщается, что 26 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 70 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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