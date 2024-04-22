Погода начнет меняться: синоптик сказала, когда придет потепление

Синоптики прогнозируют на 23 апреля прохладную погоду. Ночью будут дожди и туман.

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Прогноз погоды в Украине на 23 апреля / фото: pixabay

Погода в Украине 22 апреля будет прохладной. Синоптики прогнозируют дожди, мокрый снег и туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Закарпатской области объявлен 3 уровень опасности. Там могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Ночью в западных областях будут заморозки - 0-3 градуса. Синоптики объявили І уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 23 апреля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко утверждает, что уже с 24 апреля погода в Украине начнет меняться. Она прогнозирует повышение температуры воздуха. При этом не следует ожидать жару, но и холодно уже не будет.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 23 апреля

В Украине 23 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди ночью. На территории южных и юго-западных областей будет туман. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 3-8°, в западных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 11-16° тепла, на Закарпатье и в юго-восточной части 16-21°. На высокогорье Карпат ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит 0

По данным meteoprog, 23 апреля в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +10...+20 градусов. Холоднее всего будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до 0...+12 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 23 апреля / фото: meteoprog

Погода 23 апреля в Киеве

В Киеве 23 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют ночью дождь. В этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Могут быть сильные порывы ветра - до 18 м/с.

"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 13-15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 23 апреля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

Ранее синоптики отмечали, что в Украину идет еще более сильное похолодание - будет мокрый снег и температура -7 градусов. Через несколько дней еще более сильное похолодание накроет наше государство. Кое-где даже выпадет мокрый снег.

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко ранее также дал прогноз погоды на апрель 2024 года. По его словам, второй месяц весны удивит изменением температур - после сильного потепления до +25 градусов в первый день месяца, температура воздуха снизится, и во многих регионах пройдут дожди.

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