'Большой прорыв': Хара раскрыл, когда армия Украины получит F-16

Наличие у Украины F-16 будет гарантировать способность наносить удары по целям в воздушном пространстве РФ.

https://glavred.info/ukraine/velikiy-proriv-hara-rozkriv-koli-armiya-ukrajini-otrimaye-f-16-10560239.html Ссылка скопирована

Когда Украина получит F-16 / коллаж: Главред, фото: Facebook, Википедия

В интервью Главреду эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара рассказал и спрогнозировал, как скоро F-16 могут оказаться в Украине.

Военный эксперт рассказал, что сейчас вопрос больше не в том, когда украинские пилоты будут готовы, а техники будут способны обслуживать самолеты, это вопрос политического решения в Вашингтоне.

"Надеюсь, что летом они у нас будут, и мы сможем планировать военные операции с их участием, чтобы исправить стратегические просчеты администрации Байдена, которая давала нам очень многое и поощряла других партнеров, но не дала нам важного элемента для прошлогодней контрнаступательной операции. Поэтому здесь вопрос заключается не в готовности этих самолетов - я уверен, что наши партнеры, особенно страны Северной Европы, передадут боеспособные самолеты", - пояснил Хара. видео дня

Он считает, что наличие у Украины F-16 будет означать способность наносить удары по целям в воздушном пространстве РФ - по самолетам и ракетам.

"Пока что для американцев это было недопустимым из-за ограничений на использование западного оружия по российской территории. Сейчас, похоже, они сделали еще один полушаг навстречу Украине и к правильной стратегии в войне. Украина не может выиграть эту войну, воюя исключительно на собственной территории. Поэтому надеюсь, что с передачей нам F-16 произойдет изменение стратегических расчетов американцев относительно того, каким образом должна продолжаться эта война", - сообщил Хара.

Кто такой Александр Хара Александр Хара - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV Территориальном и II Территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Что известно об истребителе F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Напомним, что премьер Бельгии заявил, что F-16 появятся в Украине раньше, чем ожидалось. Сейчас украинские пилоты проходят обучение, однако поставки первого самолета могут состояться уже в ближайшие месяцы.

Вскоре Норвегия передаст Украине обновленные F-16. Глава МИД Норвегии выразил уверенность в том, что Украина должна усиливать и свой ударный потенциал, наносить удары за линией фронта.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред