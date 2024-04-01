F-16 смогут бить по территории РФ: пилот-"убийца" из США раскрыл важные детали

В случае получения F-16, Украина сможет использовать новые самолеты по своему усмотрению, заявил Экс-пилот Воздушных сил США Дэн Хэмптон, которого называют "самым смертоносным пилотом F-16".
"Разговоры о "красных линиях" – это немного смешно, особенно в этом контексте. Вы можете использовать самолеты и оружие так, как вам нужно", - подчеркнул он, отвечая на вопрос Канала 24 о вероятности ударов с помощью F-16 по территории страны-агрессора РФ.
По его мнению, у ВСУ будет несколько способов усложнить пребывание россиян в оккупированном Крыму.
"F-16 вполне способен поразить все те цели (в Крыму, - ред.). Во-первых, вы должны контролировать небо над зоной боевых действий – это означает преимущество в воздухе и возможность сбивать МиГи и Сушки", - пояснил американский пилот в отставке.
Он уверен, что вместе с предыдущим опытом боевых действий в Украине это будет огромным приобретением для Воздушных сил.
"Думаю, что как только пилоты и самолеты будут на месте и уже будут выполнять задачи, все изменится и для России, и для Украины", - добавил Хэмптон.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
F-16 в Украине
Первые американские самолеты F-16 появятся в небе Украины ориентировочно в июне В 2024 году, писало издание Foreign Policy. Отмечалось, что 12 пилотов Воздушных сил ВСУ должны завершить обучение управлению западными истребителями F-16 до конца финансового года в США.
По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Украина уже работает над адаптацией своей инфраструктуры под этот истребитель.
"Я, пожалуй, только тем и занимаюсь, что комментирую или опровергаю то, что говорят разные политики за океаном, в Европе и у нас в Украине относительно сроков возможной передачи, обучения, подготовки инфраструктуры и тому подобное. Единственное, что могу подтвердить - действительно есть план действий, он проходит, самолеты готовы передать наши партнеры Украине", - отметил Игнат.
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