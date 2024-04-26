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Министра Сольского освободили из-под стражи под залог в почти 76 миллионов

Юлия Закрепа
26 апреля 2024, 14:56
Высший антикоррупционный суд Украины 26 апреля избрал меру пресечения министру агрополитики Николаю Сольскому.
Министра Сольского освободили из-под стражи под залог в почти 76 миллионов
За Сольского внесли 75,7 млн грн залога / коллаж: Главред, фото: minagro

Сегодня, 26 апреля, за министра агрополитики Николая Сольского, которого подозревают в завладении государственной землей на 291 млн грн, внесли залог 75,7 миллиона гривен.

Теперь Сольский обязан прибывать по требованию к детективу НАБУ, следователю или суду, не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями по делу, сдать на хранение паспорт и другие документы, носить электронный браслет. Министру также запретили общаться со своим заместителем, передает "Суспільне" со ссылкой на его адвоката Назара Кульчицкого.

Ранее высший антикоррупционный суд Украины 26 апреля избрал меру пресечения министру агрополитики Николаю Сольскому. Министра могли отправить на два месяца отправили под стражу с альтернативой залога 75 млн 700 тыс. грн.

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Напомним, что 23 апреля украинскому министру Николаю Сольскому объявили подозрение из-за сделки с землей. Чиновника и других участников схемы подозревают в завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен.

26 апреля суд отправил под стражу аграрного министра Сольского из-за схем с землей. Во время заседания в четверг прокурор САП просила суд об избрании Сольскому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 200 млн грн.

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