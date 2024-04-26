Суд отправил под стражу агарного министра Сольского из-за схем с землей

Альтернативой содержания под стражей для Николая Сольского суд определил залог в 75,7 млн грн.

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Николай Сольский отправлен под стражу, но с возможностью внесения залога / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Министру аграрной политики и продовольствия и бывшему экс-главе аграрного комитета Верховной Рады Николаю Сольскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней - до 24 июня 2024 года, но в пределах срока досудебного расследования. Альтернативой содержания под стражей суд определил залог в 75,7 млн грн.

Таким образом, Высший антикоррупционный суд на заседании удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В ходе заседания в четверг прокурор САП просила суд об избрании Сольскому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 200 млн грн. При этом обвинение настаивало именно на содержании под стражей, аргументируя это тем, что существует риск препятствования следствию; риск влияния на свидетелей, а также риск сокрытия от следствия.

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Адвокат Сольского попросил суд уменьшить залог, ведь с учетом уплаченных налогов из состояния подзащитного сумма в 200 млн грн является неподъемной.

В чем подозревают Сольского

Николая Сольского и других участников схемы подозревают в завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины отмечают, что в состав преступной группы, во главе которой был Сольский, входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, которые контролировали деятельность этих органов, так называемые кураторы.

"Участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия на Сумщине имели право постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков. В дальнейшем с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра участки передали в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю. При этом условием получения земли в собственность было подписание договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая сделка была реализована в 2017-2021 годах. Воплотив в жизнь такую схему, ее участники завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га. Стоимость этих участков на момент совершения преступления составляла более 291 миллиона гривен.

Кроме этого, участники схемы также предприняли попытку завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн. Но во второй раз реализовать такой план не удалось, потому что помешали НАБУ и САП, которые наложили арест на эти участки.

Сольскому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Что известно о Николае Сольском? Николай Сольский родился 22 мая 1979 года в селе Росохи Самборского района Львовской области. Он женат и имеет четырех детей. В 2019 году был избран нардепом 9-го созыва от "Слуги народа" под номером 125 в списке (беспартийный). Член одноименной фракции. Был председателем Комитета по вопросам аграрной и земельной политики. В марте 2022 года назначен министром аграрной политики и продовольствия, в связи с чем сложил полномочия народного депутата.

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