Убийство полицейского: подозреваемых отправили за решетку - что они говорили в суде

Подозреваемых в убийстве полицейского отправили за решетку на 2 месяца без возможности выйти под залог.

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Подозреваемым в убийстве полицейского избрали меру пресечения / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Нацполиция Украины, Telegram

Подозреваемому в убийстве полицейского Валерию Василаке избрали меру пресечения. Винницкий городской суд отправил его на два месяца под стражу без права выйти под залог. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Судья принял именно такое решение, так как существует риск того, что подозреваемые могут совершить новые преступления или сбежать.

Видео из зала суда уже разлетелись в Сети. 52-летний подозреваемый признает свою вину и говорит, что сожалеет.

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"Если бы можно было все вернуть, я бы поменял свою жизнь на жизнь полицейского, сколько мне здесь осталось", - заявил Василаке.

Валерий Василаке утверждает, что оружие, которое было в багажнике, украл его сын. Отец и сын якобы не планировали его продавать, а хотели уехать в Молдову. Именно 26-летний Виталий Василаке якобы и стрелял в полицейского.

"Выстрелил сын. Он подумал, что полицейский меня застрелил", - заявил Валерий Василаке.

Стоит отметить, что адвокаты не будут подавать апелляцию.

Смотрите видео с подозреваемым Валерием Василаке в зале суда:

Подозреваемым в убийстве полицейского избрали меру пресечения / фото: скриншот

После этого суд начал избирать меру пресечения 26-летнему Виталию Василаке. Его также отправили за решетку на 2 месяца без права внесения залога.

В полиции обвиняют его в убийстве и покушении на убийство полицейского, незаконном обращении с оружием и дезертирстве.

В Сети сообщают, Виталий признал, что стрелял в полицейского.

Смотрите видео с подозреваемым Виталием Василаке в зале суда:

Подозреваемым в убийстве полицейского избрали меру пресечения / фото: скриншот

Убийство военного в Винницкой области - главные новости по теме

В ночь на 20 апреля произошла стрельба в Гайсинском районе Винницкой области. Двое мужчин ездили на темной машине и открыли стрельбу по полицейским в тот момент, когда правоохранители остановили их для проверки документов. В результате стрельбы был погиб 20-летний полицейский, его напарник был ранен.

"Максиму было 20 лет. С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и полтора года преданно служил в секторе реагирования патрульной полиции. Без единственного сына остались родители мужчины. Он был патриотом, надежным товарищем, добросовестным и преданным делу правоохранителем. Коллектив Национальной полиции выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего полицейского", - отметили в нацполиции.

Позже Командование Сухопутных войск ВСУ официально подтвердило, что к убийству 20-летнего полицейского Максима Зарецкого в Винницкой области причастны военнослужащие одной из воинских частей. Командование обещает максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании этого случая.

20 апреля стало известно о том, что правоохранители нашли авто военных с боеприпасами. В машине также находились вещи, в которых были подозреваемые. На них были следы крови.

21 апреля были задержаны подозреваемые в нападении на полицейских в Винницкой области, в результате которого один правоохранитель погиб, а другой получил ранения. Злоумышленники - двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области - задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

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