Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто военных с боеприпасами

На территории Винницкой области нашли автомобиль, на котором перемещались подозреваемые в нападении на патруль полиции. В нем нашли боеприпасы. Об этом сообщил руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк в эфире телемарафона.
"На территории Винницкой области обнаружили транспортное средство, на котором перемещались подозреваемые. Также на том месте обнаружили определенные боеприпасы, которые относятся к военному имуществу", - заявил Рыхлюк.
По словам руководителя прокуратуры, на территории Винницкой и соседних областей проводятся следственные и розыскные действия. Оперативники пытаются установить местонахождение подозреваемых.
"Данные лица являются военнослужащими ВСУ", - отметил Рыхлюк.
Смотрите видео с нападавшими, которые расстреляли полицейских в Винницкой области:
Убийство полицейского в Винницкой области - подробности
Напомним, ночью 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области двое мужчин расстреляли полицейских во время проверки документов. Погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен. Нацполиция ведет операцию для задержания нападавших, которых удалось идентифицировать.
Также командование Сухопутных войск ВСУ официально подтвердило, что к убийству 20-летнего полицейского Максима Зарецкого в Винницкой области причастны военнослужащие одной из воинских частей. Командование обещает максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании этого случая.
Как сообщал Главред, в Черновицкой области работник ТЦК и СП открыл огоньво время нападения местных жителей. Мужчина применил оружие, осуществив выстрелы в землю для защиты собственной жизни. Никто не пострадал.
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