Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто военных с боеприпасами

На территории Винницкой и соседних областей проводятся следственные и розыскные действия.

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В Винницкой области нашли автомобиль нападавших по полицейским / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

На территории Винницкой области нашли автомобиль, на котором перемещались подозреваемые в нападении на патруль полиции. В нем нашли боеприпасы. Об этом сообщил руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк в эфире телемарафона.

"На территории Винницкой области обнаружили транспортное средство, на котором перемещались подозреваемые. Также на том месте обнаружили определенные боеприпасы, которые относятся к военному имуществу", - заявил Рыхлюк.

По словам руководителя прокуратуры, на территории Винницкой и соседних областей проводятся следственные и розыскные действия. Оперативники пытаются установить местонахождение подозреваемых.

видео дня

"Данные лица являются военнослужащими ВСУ", - отметил Рыхлюк.

Смотрите видео с нападавшими, которые расстреляли полицейских в Винницкой области:

Убийство полицейского в Винницкой области - подробности

Напомним, ночью 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области двое мужчин расстреляли полицейских во время проверки документов. Погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен. Нацполиция ведет операцию для задержания нападавших, которых удалось идентифицировать.

Также командование Сухопутных войск ВСУ официально подтвердило, что к убийству 20-летнего полицейского Максима Зарецкого в Винницкой области причастны военнослужащие одной из воинских частей. Командование обещает максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании этого случая.

Как сообщал Главред, в Черновицкой области работник ТЦК и СП открыл огоньво время нападения местных жителей. Мужчина применил оружие, осуществив выстрелы в землю для защиты собственной жизни. Никто не пострадал.

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