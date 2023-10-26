Мужчина устроил стрельбу в США: погибли 22 человека, 60 - получили ранения

Стрельба велась в трех разных точках города. О трагедии уже проинформирован президент Джо Байден.

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Правоохранители сообщили о задержании подозреваемого в массовом убийстве / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В ночь на 26 октября в США в городе Льюистон, штат Мэн, из-за стрельбы погибли 22 человека. От 50 до 60 человек получили ранения, точное число пострадавших неизвестно.

Стрельба велась в трех разных точках города. Правоохранители призвали компании и предприятия немедленно прекратить работу, а граждан попросисли не выходить на улицу, передает CNN.

Правоохранители США выяснили личность мужчины, который устроил массовую стрельбу в городе Льюистон. Им оказался 40-летний Роберт Кард.

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Как сообщает полиция города Льюистон в Facebook, именно этот человек устроил стрельбу в баре Schemengees и боулинг клубе Sparetime Recreation.

В полиции отметили, что Кард до сих пор находится на свободе, он вооружен и опасен. Позже стало известно, что подозреваемого в массовом убийстве удалось задержать.

Мужчина устроил стрельбу в городе Льюистон / Фото: Androscoggin County Sheriff's office

В Белом доме заявили, что о трагедии уже проинформирован президент Джо Байден.

Как сообщал Главред, в Днепре патрульные полицейские застрелили мужчину, который набросился на них во время проверки авто. Водитель автомобиля погиб на месте.

Позже в Днепре избрали меру пресечения патрульному, который смертельно ранил мужчину. Его отправили под домашний арест.

В Сумах произошла стрельба в самом центре города. Мужчина из окна расстрелял машину, в которой был водитель и двое пассажиров.

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