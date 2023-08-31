Стрельба в Днепре: суд отправил полицейского под домашний арест

В Днепре избрали меру пресечения патрульному, который смертельно ранил мужчину.
Полицейского не доставили в суд из-за состояния здоровья, он участвовал в судебном заседании по видеосвязи, сообщает корреспондент Радио Свобода.
У здания суда и в зале заседаний собрались полицейские, чтобы поддержать своего коллегу.
Обвинение просило взять подозреваемого под стражу без права выхода под залог. Вместо этого защита просила о личном обязательстве, назначении залога или домашнем аресте.
"Обвинение просило взять подозреваемого под стражу без права выхода под залог. Зато защита просила о личном обязательстве, назначении залога или домашнем аресте", - передает Радио Свобода.
Стрельба в Днепре: что известно
Напомним, что 29 августа в Днепре патрульный застрелил мужчину. Патрульные остановили автомобиль для проверки. Между водителем и правоохранителями возник конфликт, в результате которого водитель авто набросился на патрульных и начал их бить.
В Днепре сотрудник полиции смертельно ранил мужчину. Полицейского задержали по факту превышения полномочий, выясняется правомерность применения правоохранителем табельного оружия при инциденте.
В ГБР объяснили, был ли погибший пьяным. Сотрудники Госбюро расследований пока не может подтвердить, что в крови погибшего мужчины из-за стрельбы в Днепре обнаружили алкоголь.
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