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Стрельба в Днепре: суд отправил полицейского под домашний арест

Юлия Куришко
31 августа 2023, 22:30 обновлено 31 августа, 22:30
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Полицейского, которого обвиняют в убийстве, не доставили в суд из-за состояния здоровья.
Стрельба в Днепре: суд отправил полицейского под домашний арест
В Днепре состоялся суд над патрульным, который застрелил мужчину / коллаж: Главред, фото: Радио Свобода

В Днепре избрали меру пресечения патрульному, который смертельно ранил мужчину.

Полицейского не доставили в суд из-за состояния здоровья, он участвовал в судебном заседании по видеосвязи, сообщает корреспондент Радио Свобода.

У здания суда и в зале заседаний собрались полицейские, чтобы поддержать своего коллегу.

видео дня

Обвинение просило взять подозреваемого под стражу без права выхода под залог. Вместо этого защита просила о личном обязательстве, назначении залога или домашнем аресте.

Стрельба в Днепре: суд отправил полицейского под домашний арест
Суд избрал меру пресечения патрульному в Днепре / скриншот: Главред

"Обвинение просило взять подозреваемого под стражу без права выхода под залог. Зато защита просила о личном обязательстве, назначении залога или домашнем аресте", - передает Радио Свобода.

Стрельба в Днепре: что известно

Напомним, что 29 августа в Днепре патрульный застрелил мужчину. Патрульные остановили автомобиль для проверки. Между водителем и правоохранителями возник конфликт, в результате которого водитель авто набросился на патрульных и начал их бить.

В Днепре сотрудник полиции смертельно ранил мужчину. Полицейского задержали по факту превышения полномочий, выясняется правомерность применения правоохранителем табельного оружия при инциденте.

В ГБР объяснили, был ли погибший пьяным. Сотрудники Госбюро расследований пока не может подтвердить, что в крови погибшего мужчины из-за стрельбы в Днепре обнаружили алкоголь.

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