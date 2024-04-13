Когда будет готов законопроект о демобилизации военных: ответ Миноброны

Уже есть определенные наработки законопроекта о демобилизации военных, поэтому он будет готов быстрее, чем за 8 месяцев.

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Законопроект будет готов быстрее, чем за 8 месяцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Законопроект о демобилизации военнослужащих уже разрабатывается. Он будет готов быстрее, чем за 8 месяцев. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

"Готовить этот законопроект будут совместно с Министерством обороны Украины, а также представителями Генштаба. Он уже в работе, и в течение ближайших месяцев появится версия, которая затем попадет в парламент", - сказал Лазуткин.

По его словам, уже есть определенные наработки законопроекта о демобилизации, поскольку в той версии закона о мобилизации, которая прошла первое чтение, были некоторые нормы.

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"Понятно, что эта тема и важна, и чувствительна для общества. Понятно, что сейчас людям, которые находятся на линии боевого соприкосновения, надо давать передышку, в то же время заменить людей, которые имеют боевой опыт, нужно, взвешивая много разных моментов, в том числе их надо заменить подготовленными бойцами", - отметил спикер.

Лазуткин отметил, что сначала утверждали, что законопроект будет готов через 8 месяцев. После дискуссий это убрали.

"Можно говорить о том, что это произойдет, наверное, быстрее. Но надо осознавать, что одно дело - разработать законопроект, а потом провести его через парламент", - подчеркнул он.

Что известно о законе о мибилизации / Инфографика: Главред

Демобилизация военных - изменения в законодательстве

Как сообщал Главред, 10 апреля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации и подготовил его ко второму чтению. А уже 11 апреля ВР приняла его во втором чтении.

Тогда из правительственного законопроекта исключили положение о демобилизации и ротации военных. Вместо этого правительство должно разработать в течение 8 месяцев новый закон с соответствующими положениями и подать его в парламент.

Кроме этого, Генштаб ВСУ предлагает рассмотреть нормы по демобилизации в отдельном законопроекте, учитывая ситуацию на фронте и возможные риски. Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин отмечает, что вооруженная агрессия России продолжается, поэтому ослабление Вооруженных сил нецелесообразно.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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