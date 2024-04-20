Сотрудник ТЦК начал стрелять: в Черновицкой области произошел конфликт с оружием

Сообщается, что на сотрудника ТЦК и СП напала группа гражданских.

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В Черновицкой области сотрудник ТЦК и СП открыл огонь / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Черновицкой области сотрудник ТЦК и СП открыл огонь возле гражданских. Об этом сообщает пресс-служба областного ТЦК.

Как сообщается, местные жители совершили массовое нападение на работников ТЦК и СП. Они заблокировали машину, начали угрожать сотруднику ТЦК и применили к нему силу. После этого мужчина начал применять оружие.

"Военнослужащий с целью защиты своей жизни и здоровья, совершил выстрелы в землю, в результате чего никто не пострадал. На место происшествия им были вызваны представители полиции", - сообщили в ТЦК. видео дня

Пока все еще выясняются причины и обстоятельства инцидента. В ТЦК напомнили об ответственности за препятствование работе военнослужащих ТЦК и СП - от 5 до 8 лет лишения свободы.

Смотрите видео с конфликтом в Черновицкой области с участием сотрудника ТЦК и СП:

В Черновицкой области сотрудник ТЦК и СП открыл огонь / фото: скриншот

Ранее в Сети опубликовали кадры с якобы избиением мобилизованных. Видео якобы избиения мобилизованных в Тернополе сейчас проверяют. Его достоверность еще не установлена.

Напомним, ранее сообщалось, что Сеть шокировала история, когда сотрудники ТЦК пытались заставить мужчин "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию, чтобы в дальнейшем их мобилизовать. Мужчины не соглашались на это, после чего их силой держали в помещении военкомата. Одного мужчину удерживали 10 дней, а другого - 7.

ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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