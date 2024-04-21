Расстрел копов под Винницей: задержанным военным грозит "вышка"

Злоумышленники - двое военных, отец и сын, скрывались в Одесской области, их задержали.

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Задержаны подозреваемые в расстреле полицейских / t.me/UA_National_Police

Задержаны подозреваемые в нападении на полицейских в Винницкой области, в результате которого один правоохранитель погиб, а другой получил ранения.

Злоумышленники - двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области - задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД, говорится в сообщении Нацполиции в Telegram.

Подозреваемые скрывались на территории Одесской области. Отмечается, что полицейский, который погиб при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первым, успел произвести выстрелы и ранить злоумышленников.

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Обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления устанавливаются. По факту нападения следователи начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины - убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает до пожизненного лишения свободы.

/ t.me/UA_National_Police

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Подробности нападения на копов

Как уточнила представитель Нацполиции Елена Бережная в эфире телемарафона, злоумышленники скрывались в заброшенном здании и намеревались уехать за границу Украины.

"В настоящее время следствием установлено, что причиной нападения было то, что, как они говорят, они перевозили боевые гранаты. Но, как это было на самом деле, будет выяснять следствие", - отметила Бережная.

Расстрел полицейских на Виннитчине – последние новости по теме

Напомним, 20 апреля около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области работники полиции остановили для проверки автомобиль в котором находились двое мужчин.

/ t.me/UA_National_Police

Злоумышленники открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний правоохранитель, а его напарник ранен. Сообщение о преступлении поступило в полицию от раненого инспектора сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции № 1 Гайсинского райуправления.

На задержание злоумышленников был ориентирован весь личный состав полиции Винницкой области и соседних областей, а также введено специально полицейскую операцию.

Командование Сухопутных войск ВСУ официально подтвердило, что к убийству 20-летнего полицейского Максима Зарецкого в Винницкой области причастны военнослужащие одной из воинских частей. Командование обещает максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании этого случая.

Что известно о Национальной полиции Это центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Нацполиции направляется и координируется Кабмином через министра внутренних дел. Нацполиция призвана защищать жизни, здоровье, права и свободы граждан Украины, иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействовать преступности, охранять общественный порядок и обеспечивать общественную безопасность. Ранее правоохранительные функции в Украине выполняла милиция, а в 2015 году, после принятия соответствующего закона, эти функции перешли к Нацполиции, пишет Википедия.

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