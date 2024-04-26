США готовы к решительным действиям: Блинкен пригрозил Китаю из-за помощи РФ

Вашингтон готов ввести новые санкции против Китая за продолжение помощи России в войне против Украины.

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Блинкен после встречи с Си Цзиньпином пригрозил Китаю / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Соединенные Штаты призывают Китай прекратить сотрудничество с Россией и отказаться от помощи ей в войне против Украины. США готовы принимать дополнительные меры против КНР, если к предупреждению не прислушаются. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, пишет NBC News.

Главной целью визита Блинкена в Китай было предупреждение Пекина о последствиях поддержки войны России против Украины. Госсекретарь США отметил, что Китай поставляет России товары двойного назначения, в частности станки и микроэлектронику, что делает его главным поставщиком для российской оборонно-промышленной базы.

"России было бы трудно поддерживать свое вторжение в Украину без поддержки Китая", - отметил Блинкен. видео дня

Государственный секретарь США также не исключил возможности усиления санкций США против Китая, если он продолжит оказывать поддержку РФ.

"В случае с Соединенными Штатами мы уже ввели санкции против более сотни китайских организаций, экспортного контроля и тому подобное. И мы полностью готовы действовать, принимать дополнительные меры, и я очень четко заявил об этом на своих сегодняшних встречах", - подчеркнул Блинкен.

Что известно о NBC News? NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

Заявления Китая - позиция страны относительно войны в Украине

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Китай тесно сотрудничает с Россией. Экс-советник госсекретаря США Мэтью Брайза сообщил, что президент Китая Си Цзиньпин намерен усилить сотрудничество с российским президентом Путиным с целью снижения влияния и лидерства США.

Также спикер МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что в российско-украинской войне не должно быть победителей и проигравших, а "конфликт" надо урегулировать через переговоры. Ван Вэньбинь также отметил, что другие страны не должны дискредитировать и нападать на "обычные" отношения Китая и России, поскольку якобы Китай не создавал и не участвует в "конфликте" и не поставляет ни одной из сторон оружия или военного оборудования.

Как сообщал Главред, Китай продолжает продавать России технологии для массового производства беспилотников и элементы для оружия, таким образом помогая стране-агрессору достигать военных целей в войне против Украины, заявила посол США при НАТО Джулианна Смит. Поэтому Китай не может претендовать на нейтралитет в войне.

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