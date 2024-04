Встреча Шольца и Си: в ISW раскрыли, чью сторону на самом деле поддерживает Китай

Канцлер Германии Олаф Шольц 16 апреля встретился с председателем Китая Си Цзиньпинем в Пекине. Во время встречи они обсуждали также и войну в Украине и предпосылки для прекращения ее.

В отчете ISW отмечают, что Си Цзиньпин продолжает позиционировать себя как нейтрального посредника. Однако на фоне увеличения сотрудничества с Россией, слова Китая являются скорее попыткой уберечь доступ к западным рынкам. Во время встречи с Олафом Шольцем в Пекине Си Цзиньпин предложил четыре принципа "восстановления мира" в Украине:

Как отмечают аналитики ISW, речь китайского президента является достаточно нейтральной, Си не занимает конкретную позицию. Глава КНДР не желает, чтобы китайско-российское партнерство стало настолько глубоким, как того хочет Путин.

Си Цзиньпин и другие официальные лица Китая также не называли войну в Украине "войной". Недавно различные официальные лица НАТО и США предупредили, что Китай помогает "поддерживать" российскую оборонно-промышленную базу. Страна поставляет микроэлектронику, оптику, станки и ракетное топливо.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.