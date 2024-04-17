Встреча Шольца и Си: в ISW раскрыли, чью сторону на самом деле поддерживает Китай

Си Цзиньпин предложил свои четыре принципа "восстановления мира" в Украине.

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Шольц встретился с Си Цзиньпинем / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Синьхуа

Канцлер Германии Олаф Шольц 16 апреля встретился с председателем Китая Си Цзиньпинем в Пекине. Во время встречи они обсуждали также и войну в Украине и предпосылки для прекращения ее.

В отчете ISW отмечают, что Си Цзиньпин продолжает позиционировать себя как нейтрального посредника. Однако на фоне увеличения сотрудничества с Россией, слова Китая являются скорее попыткой уберечь доступ к западным рынкам. Во время встречи с Олафом Шольцем в Пекине Си Цзиньпин предложил четыре принципа "восстановления мира" в Украине:

приоритет мира и стабильности и "воздержание от поиска эгоистической выгоды",

"избегание подливания масла в огонь",

создание условий для мира,

уменьшение негативного влияния на мировую экономику и стабильность глобальных отраслевых цепей поставок.

Как отмечают аналитики ISW, речь китайского президента является достаточно нейтральной, Си не занимает конкретную позицию. Глава КНДР не желает, чтобы китайско-российское партнерство стало настолько глубоким, как того хочет Путин.

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Си Цзиньпин и другие официальные лица Китая также не называли войну в Украине "войной". Недавно различные официальные лица НАТО и США предупредили, что Китай помогает "поддерживать" российскую оборонно-промышленную базу. Страна поставляет микроэлектронику, оптику, станки и ракетное топливо.

"Таким образом, в целом расплывчатые сигналы Си Шольцу по Украине на фоне якобы усиления Китаем поддержки России являются, скорее всего, попыткой сохранить доступ Китая к европейским рынкам путем привлечения доброй воли Германии, чем демонстрацией настоящей заинтересованности в содействии прекращению российского вторжения в Украину", - пишут аналитики в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Напомним, что Шольц поедет в Китай к Си Цзиньпину, чтобы поговорить о войне в Украине. Кроме торговых вопросов, на повестке дня переговоров также будет и полномасштабная война в Украине. Для Шольца это второй визит в Китай после избрания на должность канцлера.

Во время встречи Шольц обратился к Си Цзиньпину с важной просьбой. Канцлер ФРГ Олаф Шольц попросил главу Китая Си Цзиньпина повлиять на Россию для прекращения агрессивной войны Владимира Путина против Украины.

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