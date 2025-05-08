Принц Гарри попал в черный список: источники раскрыли правду

Источники во Дворце заявили о том, что принц Гарри лишился доверия.

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Принц Гарри / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Кратко:

О каком черном списке идет речь

В чем главная проблема отношений Гарри с королевской семьей

Принц Гарри забаллотирован королевской семьей, потому что никто из них не доверяет ему — или Меган Маркл, согласно источникам.

"Я искренне думаю, что никто ему не доверяет, и в этом суть. У королевской семьи серьезные проблемы с доверием к нему, и это то, что лежит в основе всего", — сказал близкий источник.

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"Они не доверяют ему и Меган, и поэтому у них не могут быть отношений... может быть, есть место для прощения, но они не забудут, цитирует Page Six источника.

Меган Маркл, принц Гарри / ua.depositphotos.com

"Прощение и доверие — это две разные вещи", - добавляет он.

Это произошло сразу после шокирующего интервью Гарри Би-Би-См на прошлой неделе, в котором он сказал, что "не знает, сколько еще" его больному раком отцу, королю Чарльзу, 76 лет, придется жить.

"Я полностью сочувствую королевской семье", — сказал Хьюго Викерс, писатель и друг королевской семьи. "Гарри очень похож на свою мать, покойную принцессу Диану. Однажды, когда я был в Букингемском дворце, мне показали письмо принца Филиппа, написанное Диане, в котором он сказал: "Каждый раз, когда Чарльз разговаривает с тобой, на следующий день об этом пишут в Daily Mail".

Принц Гарри / ua.depositphotos.com

"То же самое происходит и сейчас", — добавил Викерс. "Чарльз, конечно, прав, что не доверяет ему. Гарри в этом отношении безнадежен. Он не должен был давать то интервью — но никто из королевской семьи никогда не должен давать интервью, это всегда катастрофа".

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Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.

Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".

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Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

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