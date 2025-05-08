Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
  1. Новости
  3. Звёзды

Принц Гарри попал в черный список: источники раскрыли правду

Алена Кюпели
8 мая 2025, 11:25
22
Источники во Дворце заявили о том, что принц Гарри лишился доверия.
Принц Гарри
Принц Гарри / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Кратко:

  • О каком черном списке идет речь
  • В чем главная проблема отношений Гарри с королевской семьей

Принц Гарри забаллотирован королевской семьей, потому что никто из них не доверяет ему — или Меган Маркл, согласно источникам.

"Я искренне думаю, что никто ему не доверяет, и в этом суть. У королевской семьи серьезные проблемы с доверием к нему, и это то, что лежит в основе всего", — сказал близкий источник.

видео дня

"Они не доверяют ему и Меган, и поэтому у них не могут быть отношений... может быть, есть место для прощения, но они не забудут, цитирует Page Six источника.

Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл, принц Гарри / ua.depositphotos.com

"Прощение и доверие — это две разные вещи", - добавляет он.

Это произошло сразу после шокирующего интервью Гарри Би-Би-См на прошлой неделе, в котором он сказал, что "не знает, сколько еще" его больному раком отцу, королю Чарльзу, 76 лет, придется жить.

"Я полностью сочувствую королевской семье", — сказал Хьюго Викерс, писатель и друг королевской семьи. "Гарри очень похож на свою мать, покойную принцессу Диану. Однажды, когда я был в Букингемском дворце, мне показали письмо принца Филиппа, написанное Диане, в котором он сказал: "Каждый раз, когда Чарльз разговаривает с тобой, на следующий день об этом пишут в Daily Mail".

Принц Гарри
Принц Гарри / ua.depositphotos.com

"То же самое происходит и сейчас", — добавил Викерс. "Чарльз, конечно, прав, что не доверяет ему. Гарри в этом отношении безнадежен. Он не должен был давать то интервью — но никто из королевской семьи никогда не должен давать интервью, это всегда катастрофа".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.

Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".

Вас также может заинтересовать:

Кто такой принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

принц Гарри новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Насыпало два сантиметра снега и ударил мороз: где в Украине бушует непогода

Насыпало два сантиметра снега и ударил мороз: где в Украине бушует непогода

11:36Синоптик
Подорожают ли овощи и фрукты в Украине: стало известно, как изменятся цены

Подорожают ли овощи и фрукты в Украине: стало известно, как изменятся цены

11:23Экономика
Киев провел переговоры с Уиткоффом и Келогом о 30-дневном перемирии: что известно

Киев провел переговоры с Уиткоффом и Келогом о 30-дневном перемирии: что известно

10:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
Мокрый снег и заморозки: названа точная дата, когда изменится погода в Украине

Мокрый снег и заморозки: названа точная дата, когда изменится погода в Украине

"Мне тяжело": 73-летняя Аллегрова совсем сдала и не в силах выйти на сцену

"Мне тяжело": 73-летняя Аллегрова совсем сдала и не в силах выйти на сцену

Наталья Могилевская стала блондинкой и покорила своим видом - детали

Наталья Могилевская стала блондинкой и покорила своим видом - детали

Когда появилось название Украина и украинская нация - неожиданное открытие историков

Когда появилось название Украина и украинская нация - неожиданное открытие историков

Жена Виталия Козловского высказалась об его "освобождении" от Игоря Кондратюка

Жена Виталия Козловского высказалась об его "освобождении" от Игоря Кондратюка

Последние новости

11:47

Испугался украинских дронов и выстрелил: в Крыму погиб полковник МВД РФ

11:36

Насыпало два сантиметра снега и ударил мороз: где в Украине бушует непогода

11:25

Принц Гарри попал в черный список: источники раскрыли правду

11:23

Подорожают ли овощи и фрукты в Украине: стало известно, как изменятся цены

11:03

Китайский гороскоп на завтра 9 мая: Петухам - скандалы, Драконам - разочарования

Война в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - МорозовВойна в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - Морозов
11:01

В ВСУ прокомментировали идею создания демилитаризованной зоны между Украиной и РФ

10:59

Киев провел переговоры с Уиткоффом и Келогом о 30-дневном перемирии: что известно

10:45

Под видом "перемирия": Братчук сказал, к чему готовятся россияне на фронте

10:16

Почему украинский ранний картофель в 3-4 раза дороже импортного: эксперты объяснили

Реклама
10:09

Разминировал русские бомбы под Изюмом: в Украине погиб экс-солдат армии Британии

09:49

ВСУ провели масштабную операцию: удалось отбросить врага подальше от Харькова

09:46

Карта Deep State онлайн за 8 мая: что происходит на фронте (обновляется)

09:38

Александра Кучеренко распрощалась с парижским партнером и примчалась в Киев

09:28

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 мая (обновляется)

09:12

ВСУ могли продвинуться в Курской области: в ISW рассказали об успехах Сил обороны

09:03

Путин объявил перемирие на три дня: стало известно, соблюдают ли оккупанты тишину

08:13

Получит ли Украина ракеты Taurus: канцлер Германии заинтриговал заявлением

08:10

Россия начала платить истощением за войну в Украинемнение

08:07

Отказались встречаться: Денисенко и Фединчик проигнорировали заседание суда

07:47

"Главная" валюта может измениться: в НБУ сказали, будет ли переход с доллара на евро

Реклама
07:10

Чем отличаются 2 мальчика: сложная загадка для самых внимательных

06:52

Партизаны провели диверсию: без связи остались военные объекты в Подмосковье

06:00

Почему парад на Красной площади Москвы – законная военная цель для Украинымнение

05:50

Заковыристый тест на IQ: найдите 3 отличия в картинках лучницы за 15 секунд

05:32

Догадываются единицы: что означает странный красный крест на светофоре

05:02

Не только десерт: откуда берут птичье молоко

04:30

Для чего нужны кнопки с "+" и "-" на руле в авто: ответ удивит водителей

03:17

РФ готовится к новым наступлениям: ждать ли перемирия к лету 2025

02:30

Уйдет из жизни или передаст власть: прогноз последнего срока Путина в КремлеВидео

01:53

Конклав не смог избрать нового Папу Римского в 1-ый день голосования – детали

01:35

Пенсионеры из 9 областей получат значительную доплату: кому и как начислят деньги

01:30

Тяжелобольная Селин Дион выступит на Евровидении-2025 в Базеле - СМИВидео

00:43

Гороскоп по лунному календарю: что следует обязательно сделать 8 мая

00:35

Украинки не хотят покидать Европу даже после войны – СМИ

00:12

"Я рыдаю, я плачу, меня пробирает": Потап признался, кто его "терзает"

07 мая, среда
23:51

В Украине взлетели цены на топливо: когда стоимость бензина пойдет вниз

23:42

Гаубицы и ракеты для IRIS-T: Германия передала Украине пакет военной помощи

23:32

"Этот мужчина любит меня": Алина Доротюк выходит замуж

23:10

"Мне тяжело": 73-летняя Аллегрова совсем сдала и не в силах выйти на сцену

23:03

"Ты следующая": Барак Обама жестко подшутил над своей женой о смерти

Реклама
22:48

Обвалились цены на популярный продукт: самая низкая стоимость за последние годы

22:39

"Я не рад": Трамп заявил, что пришло время "принимать решение" по войне в Украине

22:22

Скандал на Евровидении: Ziferblat жестко отреагировали на вопрос о войнеВидео

22:08

Победитель среди шашлыков: рецепт покорит даже самых привередливых гурманов

22:06

Зеленский отреагировал на массированные удары по РФ и выдвинул предложение Путину

22:02

"Победители" в сауне и Маленький принц из Украины: какой была первая репетиция Евровидения-2025

22:00

Массированные удары по России и угрозы Орешником: главные новости Украины (дайджест)

21:36

Сгорели заживо в собственной квартире: в Киеве погибла волонтер вместе с сыномФото

21:32

"Мы хотим мира": Ермак сказал, когда Украина сможет начать переговоры с РФ

21:18

"Кремль не блефует": что может стать целью удара Орешника по Киеву, назван нюанс

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять