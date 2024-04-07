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Путин может вывести войска из Украины: Шольц рассказал, когда это произойдет

Юрий Берендий
7 апреля 2024, 11:18
Шольц отметил, что война в Украине закончится тогда, когда российский диктатор Владимир Путин примет решение о выводе войск с ее территории.
Путин может вывести войска из Украины: Шольц рассказал, когда это произойдет
Шольц рассказал, когда Путин выведет войска с территории Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

6 апреля канцлер Германии Олаф Шольц призвал Запад продолжать поддерживать Украину в войне с Россией. Во время выступления на собрании европейских социал-демократов в Бухаресте, Шольц заявил, что самым эффективным способом предотвратить любую эскалацию, включая возможный конфликт между Россией и НАТО, является эффективное сдерживание, сообщает Reuters.

По словам Шольца, Германия не собирается останавливаться в своих усилиях по поддержке Украины.

"Война в Украине закончится в тот момент, когда президент (России - ред.) Владимир Путин решит вывести свои войска. Однако он примет это решение только тогда, когда поймет, что не может выиграть войну на поле боя", - сказал Шольц.

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Он отметил, что страны ЕС должны увеличить расходы на оборону и безопасность во избежание возможного нападения на европейские страны.

"Это также означает, что мы должны отказаться от узкокорыстных интересов. Это также означает отбросить узкокорыстные интересы и развивать сильную и действительно европейскую оборонную промышленность", - резюмировал он.

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Мирные переговоры России и Украины - последние заявления Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил убеждение, что мир в Украине возможен в любой момент, однако для этого необходимо, чтобы российский лидер Владимир Путин вывел свои войска из страны. Он отметил, что всегда существовали посреднические инициативы для установления мира.

Аналитики из Института изучения войны сообщили, что в Москве начался новый раунд усиления риторики относительно переговоров с Украиной, что, вероятно, направлено на принуждение Запада идти на уступки в отношении украинского суверенитета и территориальной целостности. За неделю двое высокопоставленных чиновников РФ выразили готовность Кремля к переговорам, говорится в отчете ISW.

Российское Минобороны заявило, что Франция выразила готовность к диалогу по Украине или обсуждению возможности проведения мирных переговоров. Однако в Париже опровергли такие заявления РФ.

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