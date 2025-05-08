Жена Григория Решетника попала в больницу - что случилось

Кристина Решетник объяснила, что произошло.

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Кристина Решетник - проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Решетник

Кратко:

Кристина Решетник находится в больнице

Она объяснила, что произошло

Жена украинского известного ведущего Григория Решетника – блоггер Кристина Решетник – оказалась в больнице.

На своей странице в Instagram Кристина показала снимок, как лежит под капельницей и отметила, что в любых обстоятельствах она улыбается.

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"Что бы не случилось в жизни, всегда улыбаюсь", – написала Решетник.

Кристина Решетник в больнице / фото: скрин instagram.com, Кристина Решетник

Затем она опубликовала еще один снимок с короткой подписью.

"Наконец-то я на это решилась…" – отметила Кристина.

Кристина Решетник показалась в больнице / фото: скрин instagram.com, Кристина Решетник

Поклонники подумали, что жена ведущего решилась на пластическую операцию, но Решетник отметила, что она проходит всего лишь плановое лечение.

Кристина Решетник не будет делать пластическую операцию / фото: скрин instagram.com, Кристина Решетник

Так что фанаты сразу начали сыпаться догадками. Большинство пользователей были убеждены, что Решетник решилась на пластическую операцию. Впрочем, впоследствии сама избранница ведущего вышла на связь и объяснила, что это всего лишь плановое лечение.

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Кто такой Григорий Решетник? Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

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