Жена Григория Решетника попала в больницу - что случилось

Кратко:
- Кристина Решетник находится в больнице
- Она объяснила, что произошло
Жена украинского известного ведущего Григория Решетника – блоггер Кристина Решетник – оказалась в больнице.
На своей странице в Instagram Кристина показала снимок, как лежит под капельницей и отметила, что в любых обстоятельствах она улыбается.
"Что бы не случилось в жизни, всегда улыбаюсь", – написала Решетник.
Затем она опубликовала еще один снимок с короткой подписью.
"Наконец-то я на это решилась…" – отметила Кристина.
Поклонники подумали, что жена ведущего решилась на пластическую операцию, но Решетник отметила, что она проходит всего лишь плановое лечение.
Так что фанаты сразу начали сыпаться догадками. Большинство пользователей были убеждены, что Решетник решилась на пластическую операцию. Впрочем, впоследствии сама избранница ведущего вышла на связь и объяснила, что это всего лишь плановое лечение.
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Кто такой Григорий Решетник?
Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.
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