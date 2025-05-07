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Неожиданный нож в спину от Китая: какой "сюрприз" нанес Пекин по экономике РФ

Даяна Швец
7 мая 2025, 16:41
1404
Россия снова оказалась один на один со своими экономическими трудностями.
Неожиданный нож в спину от Китая: какой 'сюрприз' нанес Пекин по экономике РФ
Китайские компании не готовы рисковать ради РФ/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко о главном:

  • "Лунсин" останавливает работу в РФ из-за санкций и банковского давления
  • Решение объясняется финансовыми трудностями из-за санкций
  • Пекин ставит собственные экономические интересы выше поддержки РФ

Китайская горнодобывающая корпорация "Лунсин" временно сворачивает свою деятельность на территории Российской Федерации. Причиной такого шага стали санкционные ограничения, а также растущее давление со стороны банковских учреждений, пишет ДиалогUA.

Несмотря на официальную риторику Москвы о стратегическом партнерстве с Пекином, китайский бизнес не намерен рисковать своими активами или репутацией, и выбирает выход с рынка при малейшей угрозе.

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Под угрозой остановки оказался "Кизил-Таштыгский горно-обогатительный комбинат", расположенный в Республике Тыва. Это предприятие принадлежит компании "Лунсин", которая, в свою очередь, является дочерней структурой одного из гигантов горнодобывающей промышленности Китая - Zijin Mining Group.

Китай инфографика
​ Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Руководство компании объяснило свое решение существенным усложнением финансовых операций, вызванным последним расширением санкций, а также тем, что многие китайские банки отказались от обслуживания транзакций с российскими финансовыми учреждениями.

Как сообщает местный источник (телеканал "108-й канал") генеральный директор комбината Ли Кайвэнь уже подписал распоряжение об остановке работы.

По данным региональных властей, предприятие обеспечивало работой около 1200 человек, из которых подавляющее большинство - жители Тывы. С 1 июня 2025 года комбинат официально переходит в состояние простоя, объявленного по вине работодателя.

Такое решение "Лунсин", как пишут журналисты, свидетельствует об общей тенденции среди китайских компаний: при любых существенных рисках они демонстрируют готовность быстро сворачивать операции в России.

Поэтому, несмотря на политическую риторику, Пекин не готов ставить под угрозу собственные экономические интересы ради поддержки российских проектов. В этом случае Россия снова оказалась один на один со своими экономическими трудностями.

Подобный шаг со стороны китайской компании выглядит как дипломатическая пощечина Москве, которая еще недавно рассчитывала на укрепление стратегического партнерства с Пекином.

Отношения России и Китая - что известно

Недавно экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объяснил, как Китай и США добьют РФ. Он заявил, что российский ВПК критически зависит от китайских технологий, и без них даже американские санкции не понадобятся.

По данным Bloomberg, на которые ссылается Главред, стратегия Пекина и Путина не дала ожидаемых результатов, аналитики дали интересное объяснение, к кому теперь "переметнулся" Китай.

Более того, как отмечает The Washington Post, Пекин разочарован Россией. В то же время глава Штатов Трамп стремится превратить ее в союзника в противостоянии с Китаем.

Больше важных новостей:

Что известно о компании "Лунсин"?

Компания "Лунсин" - основана еще в 2005 году специально для разработки Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллов. В течение своей деятельности она перерабатывала ежегодно около миллиона тонн сырья, из которого изготавливали более 220 тысяч тонн медного, цинкового и свинцового концентрата. Общие капиталовложения в проект превысили 17 миллиардов рублей.

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