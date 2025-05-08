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В ВСУ прокомментировали идею создания демилитаризованной зоны между Украиной и РФ

Анна Косик
8 мая 2025, 11:01
659
Предварительно, идея о создании демилитаризованной зоны не имеет четких перспектив.
Тимоти, ВГУ
Тимочко оценил, насколько реально создать демилитаризованную зону / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр, скрин с видео

Что сказал Тимочко:

  • Нет никакого плана по созданию демилитаризованной зоны
  • Заявления о демилитаризованной зоне пока не имеют перспектив реализации

Идея создания демилитаризованной зоны между Украиной и страной-агрессором Россией пока похожа на очередное политическое заявление без четких перспектив реализации. Об этом в эфире Еспресо заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он отметил, что Украине не подходят ни корейский, ни вьетнамский сценарии, ведь в этих странах продолжались гражданские войны, то есть создание демилитаризованной зоны было внутриполитическим решением.

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"В нашем случае имеем четко определенного агрессора, который напал на Украину. Следовательно, такой сценарий априори не может быть применен к нашей ситуации", - пояснил военнослужащий.

Кроме того, он отметил, что пока нет ни одного плана, который бы предусматривал в каком направлении, где и как будет формироваться демилитаризованная зона. Поэтому это напоминает очередное предложение без перспективы ее реализации.

"В эту "зону" потенциально могут попасть и Покровск, и многие другие наши города. И возникает вопрос: кто будет гарантировать этот процесс? Так что, скорее всего, речь идет не о реальном плане, а об очередном политическом заявлении. Тем более, что реализовать нечто подобное на линии фронта длиной полторы тысячи километров чрезвычайно сложно. К тому же, встанет вопрос о Курской и Белгородской областях", - добавил Тимочко.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Создание демилитаризованной зоны в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп якобы хочет выйти из этой войны как миротворец, не как победитель. Он хочет заморозить войну за нынешней границей, устроить демилитаризованную зону и туда ввести европейские войска.

Ранее в СМИ также сообщали, что один из новых мирных планов предусматривает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения. При этом, какие третьи страны или международные организации будут обеспечивать ее безопасность, не уточняется.

Накануне спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог заявил, что Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны" в рамках мирного соглашения, которое предусматривает образование демилитаризованной зоны.

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Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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