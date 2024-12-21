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"Заморозили войну, Путину свое, Украине - свое": Эйдман описал, как Трамп хочет завершить войну

Алёна Воронина
21 декабря 2024, 15:27обновлено 21 декабря, 15:59
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Трамп хочет выйти из этой войны как миротворец, не как победитель. Он очень тщеславен, и даже может надеяться, что ему Нобелевскую премию дадут.
'Заморозили войну, Путину свое, Украине - свое': Эйдман описал, как Трамп хочет завершить войну
Эйдман описал, как Трамп хочет завершить войну/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Facebook

Кратко:

  • Трамп хочет выйти из этой войны как миротворец, а не как победитель
  • Он хочет заморозить войну за нынешней границей и ввести европейские войска в демилитаризованную зону
  • Однако Путин на такие условия не согласится, а Украина не признает оккупированные территории российскими

Избранный президент США Дональд Трамп хочет выйти из этой войны как миротворец, не как победитель. Он хочет заморозить войну на нынешней границе, устроить демилитаризованную зону и туда ввести европейские войска.

Трамп надеется, что европейские войска в Украине будут гарантией, что Путин не нападет снова. Такое мнение высказал социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман во время чата на Главреде.

"Победителями они (США - ред.) никак не выйдут, да у них и цели такой нет. Трамп хочет выйти из этой войны как миротворец, не как победитель. Может, еще и надеется, что ему Нобелевскую премию дадут, как Обаме. Ведь Трамп страшно тщеславен. У Трампа не скрывают своих планов и видели это так: война замораживается за нынешней границей, устраивается демилитаризованная зона, и туда вводятся европейские войска. Правда, европейцы не в курсе, что Трамп уже за них все решил. Однако Трамп надеется, что французы и поляки подтянутся, введут свои войска, и это будет гарантией, что Путин не нападет еще раз", - отметил Эйдман.

Однако, по его словам, российский диктатор Владимир Путин на такие условия не согласится. А президент Украины Владимир Зеленский мог бы согласиться на такие условия, если это не потребует от Украины признать оккупированные территории российскими - на это Киев не пойдет: ни Крым, ни все другие оккупированные территории российскими он не признает. А вот на прекращение огня, судя по всему, Украина бы сейчас пошла, тем более, ситуация на фронте не самая лучшая, считает Эйдман.

"Возможно, еще бы произошел небольшой размен: например, ВСУ ушли бы из Курской области, а Россия - из Харьковской. А дальше война замораживается, но при этом Запад продолжает помогать Украине, отстраивать ее и прочее. Вот только Путин на это не пойдет", - сказал публицист.

Он отметил, что западные войска Путин точно в Украине не ждет, потому что для него это было бы поражением. Ведь он войну объяснял российскому населению тем, что "российская армия остановила войска НАТО". А тут вдруг войска НАТО окажутся в Украине.

"Причем, если разделение будет по нынешней линии фронта, то войска НАТО окажутся на территории, которую путинская Россия аннексировала и считает своей. Для Путина это вообще невозможно", - говорит публицист.

Но для Трампа такой план кажется хорошей идеей.

"Для Трампа звучит красиво: заморозили войну, и все, Путину свое, Украине - свое, и сделка заключена. Но, как говорится, "гладко бело на бумаге, да забили про овраги". Тут множество всего, а главное - надо понимать, с кем имеешь дело: это же Путин, это же не просто так", - подытожил Эйдман.

Смотрите видео чата с Игорем Эйдманом:

Может ли Трамп завершить войну в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что Трамп выдал заявление о "прогрессе" урегулирования войны в Украине. Трамп рассказал, что количество солдат, которые гибнут с обеих сторон, астрономическое.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп знает об опасности замораживания войны. Дональд Трамп очень хочет двигаться быстро, чтобы решить вопрос войны, однако он еще не имеет доступа ко всей необходимой информации.

Напомним, стало известно, что Трамп встретится с Путиным - в США раскрыли детали и назвали цели. Трамп не хочет выглядеть слабым, а Путин настроен максималистски, поэтому надежд на мирное соглашение мало.

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Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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