Сотни дронов, бомб и ракет: Зеленский о последствиях массированных ударов РФ

Этой ночью российские террористы применили более 110 ударных дронов, напомнил президент.

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Владимир Зеленский рассказал об обстрелах РФ / минобороны РФ, Офис президента Украины

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Ночью РФ применила более 110 ударных дронов

Враг ударил 550 КАБами, почти 550 БПЛА и 20 ракетами

Более 550 управляемых аваибомб, почти 550 беспилотных летательных аппаратов и 20 ракет применили российские оккупанты за минувшую неделю по украинским населенным пунктам, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Этой ночью российские террористы применили более 110 ударных дронов против наших людей", - написал он в Telegram в субботу

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Глава государства напомнил о том, что в результате разрушен онкодиспансер в Херсоне, зафиксировано попадание в многоквартирные дома в Харькове и Запорожье, а ранее были удары баллистикой по Киеву, обстрел Сум, Кривого Рога, Днепропетровщины, Донбасса.

"Более 550 управляемых авиационных бомб, почти 550 ударных дронов и более 20 ракет разных типов террористы применили только на этой неделе", - подчеркнул он.

Президент поблагодарил партнеров, которые поддерживают усилия Украины в противодействие с российским террором, а также усиливают давление на Россию.

/ Инфографика: Главред

"Совместной силой мы обеспечим стабильный мир", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео - последствия ударов РФ по Украине:

/ Скриншот

Напомним, около 7:00 в пятницу, 20 декабря 2024 года, оккупанты нанесли удар по столице Украины пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Пуски производились из Воронежской и Брянской областях.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, которые российские преступники направили по Киеву", - сообщили в ВС ВСУ.

Как сообщал Главред, минувшей ночью Киев был атакован дронами. Воздушная тревога в столице ночью объявлялась дважды. Силами и средствами ПВО все российские дроны, угрожавшие Киеву, были вовремя обнаружены и обезврежены на подступах к городу и территории столицы.

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ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

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