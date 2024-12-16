Трамп выдал заявление о 'прогрессе' урегулирования войны в Украине: потери астрономические

Трамп рассказал, что количество солдат, которые гибнут с обеих сторон, астрономическое.

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Трамп заявил о "небольшом прогрессе" в войне / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Facebook

Основные тезисы Трампа:

США достигли "небольшого прогресса" для урегулирования войны

Трамп раскритиковал потери России и Украины

Дональд Трамп намерен вступить в контакт с Путиным

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления перед журналистами заявил, что имеет "небольшой прогресс" по урегулированию войны в Украине.

"Мы достигнем небольшого прогресса, это трудно, это неприятно, это отвратительно", - заявил он на встрече с журналистами 16 декабря. видео дня

Избранный президент США также раскритиковал количество жертв на войне России против Украины, утверждая, что количество погибших "с обеих сторон", вероятно, гораздо больше, чем сообщалось.

"Мы пытаемся остановить войну, ту ужасную, ужасную войну, которая продолжается в Украине, России", - сказал Трамп в в понедельник.

Затем Трамп в наглядных деталях описал, как равнинная местность Украины способствует высокому количеству погибших на поле битвы.

"Людей убивают на уровнях, которых никто никогда не видел. Это очень ровные поля, и единственное, что останавливает пулю - это тело, тело человека", - сказал новоизбранный президент.

Трамп также добавил, что количество солдат, которые погибают с обеих сторон, астрономическое.

"То, что там происходит, намного хуже, чем люди сообщают с обеих сторон, поэтому мы сделаем все возможное, и мы делали все возможное, и мы увидим, что произойдет", - отметил он.

Новоизбранный президент США также заявил о намерении вступить в контакт с Путиным по урегулированию в Украине.

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