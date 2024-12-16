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Трамп выдал заявление о "прогрессе" урегулирования войны в Украине: потери астрономические

Юлия Закрепа
16 декабря 2024, 20:35обновлено 16 декабря, 21:09
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Трамп рассказал, что количество солдат, которые гибнут с обеих сторон, астрономическое.
Трамп выдал заявление о 'прогрессе' урегулирования войны в Украине: потери астрономические
Трамп заявил о "небольшом прогрессе" в войне / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Facebook

Основные тезисы Трампа:

  • США достигли "небольшого прогресса" для урегулирования войны
  • Трамп раскритиковал потери России и Украины
  • Дональд Трамп намерен вступить в контакт с Путиным

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления перед журналистами заявил, что имеет "небольшой прогресс" по урегулированию войны в Украине.

"Мы достигнем небольшого прогресса, это трудно, это неприятно, это отвратительно", - заявил он на встрече с журналистами 16 декабря.

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Избранный президент США также раскритиковал количество жертв на войне России против Украины, утверждая, что количество погибших "с обеих сторон", вероятно, гораздо больше, чем сообщалось.

"Мы пытаемся остановить войну, ту ужасную, ужасную войну, которая продолжается в Украине, России", - сказал Трамп в в понедельник.

Затем Трамп в наглядных деталях описал, как равнинная местность Украины способствует высокому количеству погибших на поле битвы.

"Людей убивают на уровнях, которых никто никогда не видел. Это очень ровные поля, и единственное, что останавливает пулю - это тело, тело человека", - сказал новоизбранный президент.

Трамп также добавил, что количество солдат, которые погибают с обеих сторон, астрономическое.

"То, что там происходит, намного хуже, чем люди сообщают с обеих сторон, поэтому мы сделаем все возможное, и мы делали все возможное, и мы увидим, что произойдет", - отметил он.

Новоизбранный президент США также заявил о намерении вступить в контакт с Путиным по урегулированию в Украине.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ "покрошили в золу" горы техники РФ. Николай Маломуж заявил, что агрессоры РФ теперь гораздо меньше используют во время штурмов танки и бронемашины. Такая тактика позволяет оккупантам продвигаться, однако ценой значительных потерь личного состава.

На Покровском направлении состоялся встречный бой. Российские захватчики не оставляют попыток прорваться в Покровск. Сейчас боев в городе и его окрестностях нет, в DeepState заявили, что на этом направлении состоялся большой бой с оккупантами, Силам обороны Украины удалось заставить врага бежать.

ВСУ накрыли FPV-дронами солдат КНДР на Курщине. Северокорейские войска на Курском направлении понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного воинами Сил безопасности и обороны Украины. Из-за проблемы северокорейские солдаты открыли "дружественный огонь" по автомобильной технике "кадыровцев".

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